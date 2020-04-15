Передача "Київміськбуду" покинутих "Укрбудом" житлових комплексів, що активно стартувала на початку року, зараз призупинилася. І якщо раніше КМБ повідомляв про нові й нові прийняті будинки, то вже більш ніж місяць про цей процес новин немає, а понад 13 тисяч інвесторів, що вклалися в будівництво, шукають відповіді по інстанціях.

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів, що зараз відбувається з передачею об'єктів.

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір

– Скільки житлових комплексів "Укрбуду" на сьогодні прийняв "Київміськбуд"?

– Наразі ми повністю прийняли 5 із 23 об'єктів. Це ЖК "Гармонія", "Сонячна Рів'єра", "Новомостицький", "Харківський" і "Пектораль". Зараз практично завершена підготовка документів із ще одного ЖК – "Кирилівський Гай". Але щодо значної частини об'єктів ми вперлися у нерозуміння масштабу проблеми бізнесменами – власниками землі та чиновниками різного рівня.

Найяскравіший приклад – Міністерство оборони України. Чотири великі комплекси будуються на їхніх землях, і структури Міноборони там замовники. Все, що потрібно від них зараз – перепідписати договори, щоб "Київміськбуд" офіційно міг розпочати роботи на комплексах.

Ми не просимо ані грошей, ані якихось преференцій – просто підпишіть договори на тих самих умовах, що й були. Проведено кілька зустрічей, зокрема на них були й ініціативні групи інвесторів, відіслані вже десятки листів.

Але в підсумку питання починає тонути в бюрократії, і ніхто нікуди не поспішає. Ми отримали відповідь лише щодо одного із ЖК, і вона зовсім не про те, про що нас запевняли на зустрічах із заступником міністра.

Зустріч у Міноборони з інвесторами "Укрбуду" МОУ

– Який комплекс мається на увазі?

– Це ЖК "Чарівне місто" – величезний об'єкт на метро "Червоний хутір". Ми порушили питання щодо чотирьох об'єктів, але у відповіді мова тільки про нього. Міноборони хоче збільшити відсоток житлової площі, яку отримує як замовник.

Відповідь Міноборони

У листі МОУ йдеться про збільшення частки. Цифри не вказані, але у спілкуванні звучали і 8%, і навіть 10% (зараз шість. – Авт.). І це відразу ставить під сумнів фінансову можливість завершення об'єкта.

Щоб було зрозуміліше. Загальна площа квартир усіх черг – 204 626,34 кв. м. Квартир – 3 642. Середня площа однієї – 56 кв. м.

6% – це 12 277 кв. м. або приблизно 219 квартир.

Кожне збільшення на 2% за середньої вартості 19 000 грн/кв. м. – це близько 80 мільйонів гривень відібрати в інвесторів! Це критично, коли кожна гривня дорога.

Будівництво простоює рік, прийняти його і почати будувати ми не можемо.

Тисячі інвесторів, військовослужбовців, ветеранів АТО, які там повинні отримати квартири – усіма забуті. Вони приходять по відповіді до мене, але у мене відповідей немає! Є тільки ось цей лист від Міноборони, де вони вимагають більше квартир, і який дуже яскраво демонструє, наскільки чиновників "хвилюють" проблеми людей.

Зараз змінився міністр, ми продублювали всі проблемні питання йому. Сподіваємося, що формалізм буде відкинуто і питання вирішене максимально швидко, без зайвої бюрократії. Але щодня надії тануть.

– З якими ще комплексами Міноборони не вирішене питання?

– Це "Art House" на Трутенка, "Urban Park" на Магнітогорській, "Оберіг-2" на Бориспільській. Причому на останніх двох ми вже повністю оцінили обсяги будівельних робіт, завели робітників, готові були почати, але вперлися в нескінченне очікування.

Я буду змушений виводити звідти будбригади, ми не можемо розгорнути повністю процеси без законних підстав. Якщо Міноборони здатне, то може будувати самостійно, ми на цю почесну місію не напрошувалися!

Протест інвесторів "Укрбуду" на Банковій

– Але президент Зеленський публічно назвав саме "Київміськбуд", обіцяв підтримку. Чи підключається Офіс президента до вирішення проблем інвесторів "Укрбуду"?

– Ми розуміємо, чому вибір припав на КМБ, сьогодні надійнішої компанії просто немає. І за таку оцінку вдячні. Але зараз нас залишають сам на сам із проблемами, і ми не відчуваємо обіцяного сприяння.

– У чому воно має полягати?

– Ми звели загальний баланс щодо всіх ЖК "Укрбуд". Там три підписи – мій, керівника "Укрбуд Девелопмент" і Фонду фінансування будівництва, через який продавалися квартири. Ці цифри я передав ініціативним групам інвесторів – все максимально прозоро. Але картина там невтішна.

Наше завдання як компанії – приносити прибуток і дивіденди київській громаді, якій "Київміськбуд" належить. Але в цих цифрах навіть досить оптимістичний варіант – це нуль! А прибуток – лише за дуже оптимістичного.

Де ми повинні взяти гроші на добудову? Вийняти з об'єктів "Київміськбуду"?! Цього не буде!

Будівництво на наших об'єктах іде чітко, у плановому режимі.

Ми звернулися до Державної іпотечної установи, у них є можливість викупити значний обсяг квартир. А нам потрібна велика сума безпосередньо зараз, щоб запустити одночасно безпрецедентну кількість будівництв – їх 23! Потім там почнуться продажі, і ситуація, я сподіваюся, вирівняється.

Всі проблемні питання ми описали і надіслали в Офіс президента. Але заступник, якому це доручено, теж відписується нам формально – переслали туди-то пропрацювати в рамках компетенції.

Ми ж не вимагаємо нічого неможливого! Дайте доручення сприяти, чиновники розуміють лише чіткі команди! Адже квартир чекає більш ніж 13 тисяч сімей, це близько 40 тисяч осіб!

Нам не треба нічого надприродного чи протизаконного. Просто просимо оперативності та здорового глузду.

Можна доручити Міноборони оперативно опрацювати питання? Можна!

Можна в ДІУ прискорити формальні процедури? Можна!

Може Київрада звільнити укрбудівські будівництва від зайвого навантаження у вигляді пайового внеску, який і так уже скасовано з наступного року? Може!

Може ДАБІ без штучних причіпок ввести будинки в експлуатацію? Цілком!

І таке інше.

– Але ж можна поки приймати інші ЖК, крім міноборонівських і тих, де ще виникли проблеми.

– Щодо них також іде робота, зараз майже за всіма вже завершені звірки вільних і проданих площ, відправлені на перевірку замовникам будівництва. Деякі з них, до речі, теж вирішили половити рибку в каламутній воді – виторгувати собі додаткові преференції. Цього не буде! Ми переукладаємо договори тільки на старих умовах або будуйте самі!

Ключовий момент – "Київміськбуд" погодився брати ВСІ об'єкти, а не окремо. Інакше фінансовий сенс цього проєкту зникає повністю. Адже частина об'єктів жорстко мінусові і добудувати весь обсяг можна тільки якщо будуть передані всі об'єкти, в яких ще є що продавати.