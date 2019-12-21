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21 грудня • оновлено в 13:53
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"Нас обдурили двічі!" Кремлівські ЗМІ розлютилися через угоду про транзит

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Російські журналісти, які працюють у кремлівських ЗМІ, вважають, що Росія жорстко програла, підписавши з Україною нову угоду про транзит газу.

Також вони жалкують, що "принципово вирішувати цю проблему" наприкінці 2024 роки доведеться вже не нинішньому президенту РФ Володимиру Путіну. Про це йдеться в телеграм-каналі "Пул N3", який веде журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

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Він шкодує, що Росії доведеться п'ять років качати газ через Україну за гроші, а не безкоштовно – по російському газопроводу "Північний потік-2". На думку Смірнова, це "повна нісенітниця", яка невигідна для Росії.

"Один рік транзиту через Україну, в грубому підрахунку, коштує $3 млрд. Тобто український транзит коштуватиме нам $15 млрд. Ну нехай $12 млрд. А $12 млрд – не кіт начхав. Це трохи менше, ніж на рік заробляє вся російська оборонка з усіма проданими С-400 та іншими чудесами технічної думки. З бюджету країни піде купа грошей. Хто компенсує Росії ці збитки? Дональд Трамп? Ангела Меркель?", – обурився Смірнов.

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До речі, до Меркель у кремлівських журналістів особливі претензії. "Де взагалі у цій історії друга сторона – Ангела Меркель? Вона щодня читала мантри про дешевий російський газ і неприпустимість втручання з США. Де вона?", – сказано в повідомленні.

На думку автора, поступку Росії з транзитом через Україну можна було б пояснити відмовою США від тиску на "Північний потік-2", але й цього не сталося.

"Тобто нас, по суті, обдурили двічі", – обурився програшу Росії Смірнов.

Також він з деяким жалем зазначив, що п'ятирічний контракт з Україною на транзит означає, що "принципово вирішувати цю проблему" наприкінці 2024 року доведеться вже не Путіну.

"Нас обдурили двічі!" Кремлівські ЗМІ розлютилися через угоду про транзит

Телеграм-канал "Пул N3"

Кремлівські журналісти засмучені угодою про транзит

Кремлівські журналісти засмучені угодою про транзит

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу. "Мінімально гарантований обсяг транзиту газу в перший рік становить 65 млрд кубометрів газу, а на наступні чотири роки – 40 кубометрів", – повідомив він на брифінгу в суботу, 21 грудня.

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Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Поставки газу в Україну Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
транзит газу Північний потік - 2 газ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да пишите что угодно и радуйтесь и веселитесь как угодно, прославляя продление транзита. Народу что от этого - газ не подешевеет. Как был якобы по цене биржи так и будет, так какая разница народу есть транзит или нет - всеравно цена биржи. Хотя какая биржа, если в ЕС газ дешевеет, а в Украине нет, хотя в хранилища закачан ещё летом вообще по летней цене и к существующим ныне ценам вообще не имеет никакого отношения. Страну уничтожают планово и комплексно. Слава Майдану.
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Mega Death
Mega Death
Бред. Россия получила дополнительный коридор на пять лет))А в контракте указано условие- конкурентно способным ценам за транзит. Лишние возможности, сильная позиция.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз, можно полный список кремлевских журналистов? Плз...
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