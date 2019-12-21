"Нас обдурили двічі!" Кремлівські ЗМІ розлютилися через угоду про транзит

Російські журналісти, які працюють у кремлівських ЗМІ, вважають, що Росія жорстко програла, підписавши з Україною нову угоду про транзит газу.

Також вони жалкують, що "принципово вирішувати цю проблему" наприкінці 2024 роки доведеться вже не нинішньому президенту РФ Володимиру Путіну. Про це йдеться в телеграм-каналі "Пул N3", який веде журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

Він шкодує, що Росії доведеться п'ять років качати газ через Україну за гроші, а не безкоштовно – по російському газопроводу "Північний потік-2". На думку Смірнова, це "повна нісенітниця", яка невигідна для Росії.

"Один рік транзиту через Україну, в грубому підрахунку, коштує $3 млрд. Тобто український транзит коштуватиме нам $15 млрд. Ну нехай $12 млрд. А $12 млрд – не кіт начхав. Це трохи менше, ніж на рік заробляє вся російська оборонка з усіма проданими С-400 та іншими чудесами технічної думки. З бюджету країни піде купа грошей. Хто компенсує Росії ці збитки? Дональд Трамп? Ангела Меркель?", – обурився Смірнов.

До речі, до Меркель у кремлівських журналістів особливі претензії. "Де взагалі у цій історії друга сторона – Ангела Меркель? Вона щодня читала мантри про дешевий російський газ і неприпустимість втручання з США. Де вона?", – сказано в повідомленні.

На думку автора, поступку Росії з транзитом через Україну можна було б пояснити відмовою США від тиску на "Північний потік-2", але й цього не сталося.

"Тобто нас, по суті, обдурили двічі", – обурився програшу Росії Смірнов.

Також він з деяким жалем зазначив, що п'ятирічний контракт з Україною на транзит означає, що "принципово вирішувати цю проблему" наприкінці 2024 року доведеться вже не Путіну.

Телеграм-канал "Пул N3"

Кремлівські журналісти засмучені угодою про транзит

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу. "Мінімально гарантований обсяг транзиту газу в перший рік становить 65 млрд кубометрів газу, а на наступні чотири роки – 40 кубометрів", – повідомив він на брифінгу в суботу, 21 грудня.

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