Народний депутат про зміну голів "Укрзалізниці" без покращення ефективності компанії: у нас міністр не помінявся

Підвищення ефективності роботи "Укрзалізниці" є відповідальністю міністра інфраструктури, а не керівників держпідприємства, що постійно змінюються. Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

Депутат зазначив, що управління "Укрзалізницею"здійснюється неефективно, а керівництво держпідприємства, яке регулярно змінюється, не бореться з корупцією.

"Управління "Укрзалізницею" здійснюється не ефективно, те, що це свого роду така фінансова піраміда, яка на папері показує прибуток останні декілька років, але по факту вони показують прибуток не в збільшенні своєї ефективності, не в збільшенні товарів, які вони перевозять, а в першу чергу в збільшенні тарифів або ж на курсовій різниці, як це відбулося у 2019 році. … Ми вирішили створити тимчасову слідчу комісію, яка буде займатися саме корупцією на "Укрзалізниці". Тому що корупції там вистачає", - повідомив Скічко.

На його думку, за ситуацію в "Укрзалізниці" несе відповідальність профільний міністр Владислав Криклій, який очолював міністерство ще в попередньому складі уряду і мав достатньо часу, щоб навести лад в галузі.

"По перше у нас міністр з цього часу не помінявся. Треба в нього спитати, чому ніхто нічого не може зробити. А по друге не важливо хто буде стояти у керма. Желько, Юрек, чи будь-яке інше прізвище. Питання в команді. Поки що з моменту як звільнили Кравцова, там глобальних змін не відбулося. По факту всі ті керівники члени правління, керівники глави департаментів, вони залишаються", - сказав Скічко.

Депутат також повідомив, що нині "Укрзалізниця" стоїть на порозі дефолту, і вже в липні поточного року підприємство не матиме коштів на виплату заробітних плат працівникам. Проте замість того, щоб боротись з корупцією та підвищувати ефективність роботи, керівництво підприємства бере чергові позики.

"Вони знову і знову влазять в нові борги, замість того, аби розібратися в середині компанії, замість того, аби оптимізувати й збільшити ефективність, вони сьогодні просто перепозичають гроші та займаються просто проїданням", - розказав Скічко.

Нагадаємо, Держаудитслужба повідомила, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово господарську діяльність держпідприємства, зокрема при проведенні публічних закупівель підприємством здійснено порушень на 8,9 млрдгрн.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклійзаявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

В свою чергу екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в "Укрзалізниці", а також порадив керівництву Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік.

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