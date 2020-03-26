Медичні маски: нардеп пояснила, чому їх немає в українських лікарів

Україна досі не використала 67 млн ​​грн, за які повинні були закупити для лікарів маски, ізоляційні халати і респіратори, щоб захистити їх від коронавірусу.

Через це медики виїжджають до хворих беззахисними. Гроші "зависли" на столі у міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, хоча були виділені ще в лютому урядом Олексія Гончарука. Про це йдеться в блозі народної депутатки від "Голосу" Олександри Устинової на "Українській правді".

Медичні маски Ілюстрація

Через це коронавірус 25 березня був підтверджений у 4 лікарів в Тенрнопольской області, які контактували з хворими.

"Ще 19 лютого попередній уряд Олексія Гончарука затвердив постанову, за якою повинні були закупити 1,1 млн масок, 125 тисяч ізоляційних халатів та майже 150 тисяч респіраторів", – написала Устинова.

Все це вже могло б бути у медиків "Українська правда"

За даними Устинової, договір на поставку та закупівлю препаратів і виробів вже три тижні валяється на столі у міністра охорони здоров'я Ємця. 67 млн ​​гривень було зекономлено при закупівлі препаратів для лікування раку. Міжнародне агентство закупило все, що замовила Україна, але домовилося про додаткові знижки для країни.

"Але міністр охорони здоров'я Ілля Ємець не спішить підписувати цей договір, адже не хоче, щоб це все закуповувалось міжнародною організацією, а не своїм "смотрящім". Одного з таких, раніше звинувачуваного в крадіжках, він вже намагався поставити в державне підприємство "Медичні закупівлі". Але ж тут в міністра виникла проблема – в рішенні ще старого Кабміну вказано, що закупівля має відбуватися через міжнародну організацією", – пояснила Устинова.

За словами депутатки, тепер Ємцю потрібно або попрощатися з 67 млн ​​без можливості їх "дерибану", або міняти це все знову через постанови Кабміну.

На її думку, правоохоронці мають порушити кримінальне провадження проти міністра.

Як писав OBOZREVATEL, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості Кабінету міністрів Олексія Гончарука. Справа стосується зволікання із забороною на експорт індивідуальних засобів захисту та іншого медичного обладнання.

Зазначимо, OBOZREVATEL першим опублікував листи до Гончарука від секретаря РНБО, які, можливо, проігнорував тодішній глава уряду.

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відповів на звинувачення в недбалості під час реалізації заходів, спрямованих на протидію COVID-19.

Протягом січень і лютий 2020 року через Україну було вивезено медичних товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн. Левова частка припала на хірургічні маски.

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