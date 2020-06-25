Нардепи запропонували 'відмовитися від імпорту' на користь українського: з'явився законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3739, який передбачає часткову відмову від імпортної продукції і стимулювання виробництва в Україні.

Картка документа з'явилася на сайті парламенту. Його автори – члени фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха, Дмитро Кисилевський і Роксолана Підласий. Всього його підписали 37 депутатів з різних фракцій і груп.

Як пояснив в Facebook Кисилевський, законопроєкт виділяє 4 основні підгалузі машинобудування. Під час закупівель "українська частка" у їхній продукції повинна бути на рівні 25-40%.

Після вступу закону в силу, автори прогнозують протягом наступних 3-5 років зростання ВВП на 3,9% і створення більш ніж 62 тис. нових робочих місць.

Що передбачає законопроєкт

Поширюється на 4 підгалузі машинобудування: залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна техніка і спецтехніка, енергетичне машинобудування; Передбачає вимогу локалізації на рівні 25-40%; Це тимчасовий захід на 10 років; Локалізація є кваліфікаційним критерієм для участі в закупівлі. (Якщо здатен забезпечити локалізацію – приймай участь у тендері і конкуруй); Методику визначення ступеня локалізації затверджує Кабінет міністрів; Наявність конкуренції місцевих виробників або локалізаторов за тих товарних позиціях, які пропонуються в локалізації.

Як працюватиме

У проєкті закону пропонується створити ринок тим інвесторам, які вкладають кошти у виробництво в Україні.

"Хочеш отримати контракт, оплачений грошима українських громадян, – розмісти або локалізуй виробництво в Україні. Створи роботу для українських громадян і заплати податки в бюджет українського міста", – написав Кисилевський.

Він навів кілька прикладів, як відповідно до цих вимог повинні проводитися закупівлі.

"Якщо "Укрзалізниця" хоче купити локомотив GE, Alstom, Siemens або будь-який інший – будь ласка. Але за умови, що вони здійснять 30% локалізацію виробництва. Мерія міста хоче придбати сміттєвоз Mercedes – немає проблем. Його можна купити у будь-якій компанії, яка на шасі Mercedes зробить кузов, гідравліку та ін. в Україні. Тролейбус – аналогічно. Є українські виробники тролейбусів, є підприємства як Південмаш, які можуть робити локалізацію імпортних тролейбусів", – пояснив нардеп.

За його словами, цим шляхом ідуть інші країни. Наприклад, в Америці це – Buy American Act, в ЄС – директива 2014/25 / ЄС, що дозволяє замовнику відхилити тендерну пропозицію по ряду галузей, якщо частка європейської складової менше 50%.

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