Нардепи отримали першу зарплату: названо суми

Депутати нової Верховної Ради отримали першу зарплату. В середньому кожному заплатили близько 43 тис. гривень.

Більше за всіх заробив перший-віце-спікер Руслан Стефанчук, менше всіх – Анна Коваленко, стала заступник голови Офісу президента. Про це йдеться у відповіді апарату парламенту, передає "Ліга.net".

"Зокрема, голова Ради Дмитро Разумков отримаd за період з 29 серпня по 30 вересня 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк 49 800", – сказано в матеріалі.

Голови фракцій і груп отримали за вересень наступні суми:

"Серед інших депутатів відзначимо борця Жана Беленюка (СН), який відвідав 33% засідань і отримав 32 000 грн зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 грн, п'ятий президент Петро Порошенко – 42 000 грн, а кум Путіна Віктор Медведчук – 49 300 грн. Колишній журналіст телеканалу 1+1 Олександр Дубінський отримав 43 300 грн, а екс-шоумен і пародист Олександр Скічко – 43 000 грн", – йдеться в тексті.

Найбільше в Раді заробив Руслан Стефанчук (59 300 грн), найменше - Анна Коваленко з СН (15 900 грн), яку на початку вересня було призначено заступником глави ОП, в зв'язку з чим її депутатські повноваження були припинені.

liga.net

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liga.net

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан і його заступники в серпні отримали зарплату, яка виявилася більшою, ніж у президента України Володимира Зеленського.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, скільки отримують нардепи і як можуть підняти собі зарплати.

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