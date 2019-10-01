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1 жовтня • оновлено в 22:05
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Нардепи отримали першу зарплату: названо суми

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Депутати нової Верховної Ради отримали першу зарплату. В середньому кожному заплатили близько 43 тис. гривень.

Більше за всіх заробив перший-віце-спікер Руслан Стефанчук, менше всіх – Анна Коваленко, стала заступник голови Офісу президента. Про це йдеться у відповіді апарату парламенту, передає "Ліга.net".

"Зокрема, голова Ради Дмитро Разумков отримаd за період з 29 серпня по 30 вересня 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк 49 800", – сказано в матеріалі.

Голови фракцій і груп отримали за вересень наступні суми:

"Серед інших депутатів відзначимо борця Жана Беленюка (СН), який відвідав 33% засідань і отримав 32 000 грн зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 грн, п'ятий президент Петро Порошенко – 42 000 грн, а кум Путіна Віктор Медведчук – 49 300 грн. Колишній журналіст телеканалу 1+1 Олександр Дубінський отримав 43 300 грн, а екс-шоумен і пародист Олександр Скічко – 43 000 грн", – йдеться в тексті.

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Найбільше в Раді заробив Руслан Стефанчук (59 300 грн), найменше - Анна Коваленко з СН (15 900 грн), яку на початку вересня було призначено заступником глави ОП, в зв'язку з чим її депутатські повноваження були припинені.

Нардепи отримали першу зарплату: названо суми

liga.net

Нардепи отримали першу зарплату: названо суми

liga.net

Нардепи отримали першу зарплату: названо суми

liga.net

Нардепи отримали першу зарплату: названо суми

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан і його заступники в серпні отримали зарплату, яка виявилася більшою, ніж у президента України Володимира Зеленського.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, скільки отримують нардепи і як можуть підняти собі зарплати.

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Тема
Скандали з депутатами Верховної Ради
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України зарплата депутат
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну, менеджер і повинен десь так отримувати...за десять тисяч мґвони б і сторожами могли б десь працювати
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Шмик Зарина
Шмик Зарина
Во где зарплаты у людей!!! А что президент получается зарабатывает меньше депутата?? Вроде ж правильно понимаю?
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Шмик Зарина
Шмик Зарина
Хочу заметить что Порошенко сейчас выгодно быть официально - депутатом))) кстати предыдущие не меньше получали, а на откатах даже ещё больше
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
слуги народа живут богаче тех на кого они обязаны работать, на своих настоящих хозяев - т.е. Украинский народ. Лжецы.
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