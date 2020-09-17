Як українські супермаркети обманюють покупців: "слуга народу" викрив схеми

Українські супермаркети дуже часто влаштовують акції з фейковими знижками, маніпулюють з вагою упаковок, а ціни на один і той же товар у різних магазинах можуть відрізнятись до 2,5 разів.

Про це заявив народний депутат Мар'ян Заблоцький (фракція "Слуга народу") у ролику на своєму Youtube-каналі (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, вже нікого не дивує різниця у цінах між "дорогими" та "дешевими" супермаркетами. На одні й ті ж продукти, як показав моніторинг, вона може сягати 25%.

Різниця цін на сіль у супермаркетах. Youtube Мар'яна Заблоцького

Різниця цін на напій у супермаркетах. Youtube Мар'яна Заблоцького

Різниця цін на молоко у супермаркетах. Youtube Мар'яна Заблоцького

"Супермаркети не дуже чесно себе поводять з цінами. Наприклад, коли ми брали одну й ту ж пачку кави, то в одному супермаркеті на неї ціна була 39 грн, а в іншому 105 грн. Погодьтесь, навряд чи справедливою може бути націнка у 2,5 рази на одну й ту ж річ? ... Націнка у 2,5 рази у сподіванні, що споживач не розпізнає справедливу ціну, вже більше схожа на шахрайство", – сказав нардеп.

Як можуть відрізнятись ціни на каву. Youtube Мар'яна Заблоцького

При чому високі націнки в умовах України не приводять до того, що "дорогий" супермаркет втрачає покупців.

"Дуже багато супермаркетів за рахунок того, що вони продають великий асортимет товарів, часто заплутують споживачів. При чому, деколи роблять це свідомо. Наприклад, вас заманюють акцією на якийсь класний товар. Водночас в рази піднімають ціни на інший. І сподіваються, що, знижуючи одні ціни, вони зроблять надприбутки на іншому товарі", – пояснив Заблоцький.

Він додав, що одним із елементів маніпуляцій і заплутування покупців є продаж товарів, розфасованих не по 1 кг, а в упаковки по 700-900 грамів.

Хитрощі магазинів з акціями і накрутками. Youtube Мар'яна Заблоцького

Також ціни можуть суттєво мінятись навіть у одному супермаркеті протягом дня.

Чому супермаркети дають дешевші ціни

Заблоцький додав, що супермаркети як модель ведення бізнесу мають дуже велику ринкову силу. А тому можуть торгуватися з найбільшими постачальниками і "вибивати" з них товари набагато дешевше.

"Деякі великі виробники пива продають деяким великим торговельним мережам пиво "в нуль" (майже без прибутку). Але це не означає, що вигода доходить до споживача. Супермаркети, користуючись своєю силою, заставляють постачальників дуже сильно скидати ціни, платити за викладки на полицях. І ще, що дуже боляче для економіки, – супермаркети розраховуються з постачальниками через 180 днів", – заявив Заблоцький.

На його думку, це не має жодних ринкових підстав і пояснюється лише монопольним становищем супермаркетів.

"Вони користуються обіговими коштами виробників, а це зовсім не ефективно. Ми опинилися в ситуації, коли монополія великих супермаркетів не дає маленьким виробникам можливості вийти на ринок. А з великих виробників забирається майже вся торговельна націнка на користь супермаркетів", – заявив Заблоцький.

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