Нардепка показала добові зарплати іноземців із наглядової ради УЗ: від 50 до 150 тисяч

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк порахувала, скільки за один день перебування в Україні заробили деякі члени наглядової ради компанії "Укрзалізниця".

Згідно з таблицями, які вона опублікувала в своєму Telegram-каналі, глава наглядової ради Шевки Аджунер за період із 2018 по 2020 рік пробув в Україні 267 днів і заробив 13,8 мільйона гривень. Отже, за день своєї роботи він отримував 51,8 тисяч гривень.

Крістіан Кун пробув в Україні 75 днів, заробивши 11,7 млн грн. Отже, за день роботи він отримував понад 156 тисяч гривень. Його колега Андреас Матьє за весь період заробив стільки ж, але провів в Україні 107 днів. У день його зарплата склала 109 тисяч гривень.

"Вчора на Кабміні я задала прем'єр-міністру питання, скільки ще ми будемо годувати всіх цих людей і чому б йому не взяти постанову про залежність зарплати топменеджменту підприємств від фінансових показників підприємств? У відповідь отримала роздратування і все", – написала вона.

Нардепка показала добові зарплати іноземців із наглядової ради УЗ Telegram Ольги Василевської-Смаглюк

Нардепка показала добові зарплати іноземців з наглядової ради УЗ Telegram Ольги Василевської-Смаглюк

Нардепка показала добові зарплати іноземців з наглядової ради УЗ Telegram Ольги Василевської-Смаглюк

Нардепка показала добові зарплати іноземців з наглядової ради УЗ Telegram Ольги Василевської-Смаглюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала дані про зарплату членів спостережної ради компанії "Укрзалізниця".

Також 30 червня в поїзді "Укрзалізниці" сполученням Апостолове-Херсон 30 червня протік дах, в результаті чого дощ лив прямо на пасажирів.