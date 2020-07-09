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Нардепка показала добові зарплати іноземців із наглядової ради УЗ: від 50 до 150 тисяч

Антон Малиновський
Антон Малиновський
Ринки та компанії
2,4 т.
Нардепка показала добові зарплати членів УЗ

Нардепка показала добові зарплати членів УЗ.

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк порахувала, скільки за один день перебування в Україні заробили деякі члени наглядової ради компанії "Укрзалізниця".

Згідно з таблицями, які вона опублікувала в своєму Telegram-каналі, глава наглядової ради Шевки Аджунер за період із 2018 по 2020 рік пробув в Україні 267 днів і заробив 13,8 мільйона гривень. Отже, за день своєї роботи він отримував 51,8 тисяч гривень.

Крістіан Кун пробув в Україні 75 днів, заробивши 11,7 млн грн. Отже, за день роботи він отримував понад 156 тисяч гривень. Його колега Андреас Матьє за весь період заробив стільки ж, але провів в Україні 107 днів. У день його зарплата склала 109 тисяч гривень.

"Вчора на Кабміні я задала прем'єр-міністру питання, скільки ще ми будемо годувати всіх цих людей і чому б йому не взяти постанову про залежність зарплати топменеджменту підприємств від фінансових показників підприємств? У відповідь отримала роздратування і все", – написала вона.

Нардепка показала добові зарплати іноземців із наглядової ради УЗ

Нардепка показала добові зарплати іноземців із наглядової ради УЗ Telegram Ольги Василевської-Смаглюк

Нардепка показала добові зарплати іноземців з наглядової ради УЗ

Нардепка показала добові зарплати іноземців з наглядової ради УЗ Telegram Ольги Василевської-Смаглюк

Нардепка показала добові зарплати іноземців з наглядової ради УЗ

Нардепка показала добові зарплати іноземців з наглядової ради УЗ Telegram Ольги Василевської-Смаглюк

Нардепка показала добові зарплати іноземців з наглядової ради УЗ

Нардепка показала добові зарплати іноземців з наглядової ради УЗ Telegram Ольги Василевської-Смаглюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала дані про зарплату членів спостережної ради компанії "Укрзалізниця".

УкраїнаСкандал навколо "Укрзалізниці"УкрзалізницяОльга Василевська-Смаглюк
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