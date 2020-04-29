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29 квітня • оновлено в 17:53
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Нардеп Герега запропонував Кличку купувати маски в його "Епіцентрі"

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Народний депутат Олександр Герега (депутатська група "За майбутнє") запропонував меру Києва Віталію Кличку купувати маски та інші медичні товари в гіпермаркетах "Епіцентр", співвласником яких він є.

Про це йдеться в листі, яку нардеп відправив на ім'я київського міського голови, повідомила "Українська правда". Лист було надруковано на депутатському бланку, а згідно закону нардепи не можуть поєднувати роботу в ВР з бізнесом (проте можуть залишатися власниками свого бізнесу).

Герега запропонував купувати маски у нього

Герега запропонував купувати маски у нього

"Шановний Віталію Володимировичу! На тому тижні літак "Мрія" доставив до України велику партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів 5 ступеню захисту, а також інші товари протиепідемічного призначення. Всі вони мають європейський і український сертифікати якості. Коли буде замовлена велика партія, ціна буде меншою (прайс товарів додається). Якщо буде ваша зацікавленість, то просимо вас звертатися з усіма питаннями до визначених осіб у компанії "Епіцентр К", – сказано в документі.

Лист від Гереги в КМДА

Лист від Гереги в КМДА

pravda.com.ua

Лист був надрукований на бланку нардепа. У ньому також були вказані імена та телефони 4 осіб, з якими можна зв’язатися з цього питання.

Люди, чиї контактні дані були вказані в листі, підтвердили, що такі товари в гіпермаркетах є у продажу.

"Помічниця Гереги Ольга Григор’єва повідомила УП, що лист на ім’я Кличка був єдиним подібним надісланим листом, він був помилкою іншої помічниці, і що наразі нардеп з цим розбирається", – сказано в публікації.

Листи прийшли і депутатам

Такі ж листи, за даними УП прийшли і народним депутатам. "Листи приходять всім на депутатські скриньки", – сказали співрозмовники сайту.

Листи від Гереги депутатам

Листи від Гереги депутатам

pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" грубо порушувала постанову Кабміну про обмеження торгівлі товарами, які не входять до переліку товарів першої необхідності – і продовжувала працювати, незважаючи на заборону. Крім створення загрози для здоров'я українців, компанія ще порушила антимонопольне законодавство України.

"Епіцентр", незважаючи на існуючі заборони та обмеження, під час карантину продовжив торгувати будматеріалами, прикриваючись листом за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від 18 березня 2020 року.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Це бомбезна новина для Зеленського. А пересічні громадяни вже пакують валізи.
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Економіка Ринки та компанії

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