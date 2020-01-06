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6 січня • оновлено в 16:17
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/ Ринки та компанії

Напередодні великої війни зі США: ціни на золото злетіли до рекордного рівня

1.2т
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Вартість золота зросла на 2,3%, склавши $1588,13 за унцію. Це максимальна з квітня 2013 року ціна.

Як повідомляє Bloomberg, це сталося через вбивство генерала Кассема Сулеймані в Ірані і загострення конфлікту з США. Так, Тегеран заявив, що більше не буде дотримуватися жодних обмежень по збагаченню урану. Аналітики Goldman вважають, що золото може виявитися кращим, ніж нафта, на тлі зростаючої напруженості.

Напередодні великої війни зі США: ціни на золото злетіли до рекордного рівня

Новини
ОВГЗ. Финансовая пирамида или золотая жила?

"Історія показує, що при більшості результатів золото, ймовірно, буде рости набагато вище нинішніх рівнів", – відзначають аналітики, в тому числі Джеффрі Керрі і Деміен Курвалін. Це "узгоджується з нашим попереднім дослідженням, яке показує, що довге золото – кращий захист від таких геополітичних ризиків".

На думку UBS Group AG і ABN Amro Bank NV, ціни можуть досягти $ 1600, якщо напруженість зросте. Вартість паладію також підскочила на 1,2% до $ 2 073,90 за унцію, що є рекордно високим показником, срібло і платина теж виросли в ціні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна резервна система США вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила облікову ставку на 0,25 процентного пункту.

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Тема
Світова фінансова криза
Теги
Інвестиції золото
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Пигин Макс
Пигин Макс
Россия занимает 5-е место по количеству золота! Рагули, крах России откладывается))))))))))))))
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Все хохотали над Россией-дурой, пять лет скупавшей золото по дешевке.
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Mega Death
Mega Death
Просто праздник какой-то. Нефть летит вверх, золото туда же. Таким образом ЗВР России вырастли ещё на 3-4млрд$ за эти дни
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