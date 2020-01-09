Накопав піску на 140 млн гривень: прокуратура Криму взялася за російського бізнесмена

Прокуратура Криму запідозрила керівника російської компанії у незаконному видобутку морського піску в заповідній зоні біля окупованого півострова.
Через це Україна зазнала збитків на 140 млн гривень, повідомили в прес-службі прокуратури Автономної республіки Крим. Керівнику компанії повідомлено про підозру.
"У ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівник іноземної юридичної особи починаючи з середини травня 2015 року, спільно з капітанами суден, організував незаконний видобуток морського піску в Каркінітській та Джарилгацькій затоці. Внаслідок зазначених протиправних дій упродовж 2015 - 2018 років державі завдано збитки на суму понад 140 мільйонів гривень", – повідомили в прокуратурі.
Незаконний видобуток піску в Криму
Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці зупинили незаконний видобуток ропи з о. Сиваш. Її організувала київська фірма, а сировину йшло на завод олігарха Дмитра Фірташа на території включеного Криму.
У анексованому Росією Криму активісти підняли паніку через промисловий видобуток піску на території ландшафтно-рекреаційного парку "Бакальська коса" на території Роздольненського району.
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