Найстаріший аукціонний будинок Sotheby's продали ізраїльському мільярдерові за нечувану суму

Найстаріший аукціонний будинок Sotheby's був проданий за 3,7 млрд доларів французько-ізраїльському мільярдерові Патріку Драгі.

"Сьогодні Sotheby's повідомила, що підписала остаточну угоду про злиття та поглинання з компанією BidFair USA, яка повністю належить власнику телекомунікаційної групи і відомому любителю мистецтва Патріку Драгі", - йдеться в прес-релізі на сайті Sotheby's.

Також в аукціонному домі повідомили, що за умовами договору кожен власник акцій повинен отримати готівкою 57 доларів за акцію і так загальна сума продажу складе 3,7 млрд доларів.

Sotheby's Sotheby's

Тад Сміт, генеральний директор Sotheby's, сказав: "Патрік Драгі - один з найбільш шанованих підприємців в світі, і від імені всіх на Sotheby's я хочу запросити його в сім'ю. Патрік, відомий своїм прагненням до інновацій та винахідливості, заснував і очолює деякі з найбільш успішних телекомунікаційних, медіа та цифрових компаній в світі. Це придбання надасть Sotheby's можливість прискорити успішну програму ініціатив зростання за останні кілька років в більш гнучкому приватному середовищі".

Як відомо, Sotheby's - четвертий найстаріший аукціонний будинок у світі. Разом з аукціонним будинком Christie's займає приблизно 90% світового ринку аукціонних продажів антикваріату, предметів мистецтва і т. п.

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