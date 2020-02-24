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24 лютого • оновлено в 17:35
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Найгірший результат з 2015 року: у Рахунковій палаті розповіли про провал з бюджетом України

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План з доходів бюджету України у 2019 році був не виконаний на 37,8 млрд гривень. Це найгірший результат з 2015 року.

Про це заявив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан, коментуючи звіт від роботи уряду в 2019 році. Про це йдеться в повідомленні прес-служби на сайті відомства.

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За словами Пацкана, у звіті уряду зазначено, що виконання затвердженого Законом України "Про Державний бюджет України на 2019" показника доходної частини державного бюджету склало 99,1%.

Бюджет України

Бюджет України

"Однак виконання плану доходів з урахуванням змін, внесених розпорядниками бюджетних коштів, склало 96,3%. Невиконання плану доходів на 37,8 млрд грн є найбільшим з 2015 року. І це після внесення змін у четвертому кварталі до державного бюджету, зокрема зменшення доходів державного бюджету на 20,1 млрд гривень", – сказав керівник Рахункової палати.

Також він зазначив, що дохідну частина держбюджету вдалося наповнити за рахунок заздалегідь сплачених податків. "Наприклад, у грудні 2019 року сума наперед сплачених податків збільшилася на 9,4 млрд гривень. У грудні 2018 показник був 3,9 млрд грн", – зазначив Пацкан.

Він підкреслив, що основна причина невиконання доходів – низька якість макроекономічного прогнозу, про що Рахункова палата неодноразово відзначала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року виконання плану доходів до державного бюджету склало 78,54%, що є одним з найгірших показників за всю історію незалежності України.

Раніше економіст Володимир Компанієць повідомив про бум торгівлі в Україні. За підсумками 2019 вона зросла на 10,5%, а індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Держбюджет-2019
Особа
Валерій Пацкан
Місце
Україна
Тег
бюджет
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нью-Санжария сгнила и разваливается
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, я на родине, гражданка Латвии. А ты где, патриот? В Польше?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, как там рижане еще не надавали вам ватникам пинков под зад на родину?
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