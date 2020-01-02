Найгірший депутат? Як Ткаченко обвалює рейтинг "Слуги народу" в Одеській області

Партія "Слуга народу" стрімко втрачає рейтинг. Одна з причин – провальна кадрова політика на мажоритарних округах. Найяскравіший приклад – мажоритарник Олександр Михайлович Ткаченко (прохання не плутати з депутатом Олександром Владиславовичем Ткаченком, ексгенеральним директором "1+1").

Раніше нікому невідомому юристу з Татарбунарів на зеленій хвилі вдалося здобути перемогу у великому виборчому окрузі № 141 на півдні Одеської області, що охоплює Татарбунарський, Білгород-Дністровський і частину Кілійського району. Олександра Ткаченка – єдиного "слугу народу" серед трьох округів Бессарабії – за чотири місяці роботи називають головним "розчаруванням року". Тому ми вирішили детально розібратися в ситуації.

Як потрапив до Ради

"Розчаруванням року" політика називають самі виборці. Так оцінили внесок обранця 1000 жителів 141-го округу через чотири місяці роботи, пише "Бессарабія.Inform".

Побачивши настільки гучні, на перший погляд, оцінки, автор вирішив було навіть заступитися за молодого й недосвідченого депутата. Але давайте ж детально розберемося і наочно продемонструємо, що конкретно зробив Олександр Ткаченко, щоб здобути таке до себе ставлення.

Почалося все ще під час передвиборчої кампанії, коли спалахнув перший скандал навколо імені скромного юриста з Татарбунарів. На одній із агітаційних зустрічей з громадою, коли люди почали Ткаченкові виливати наболілі проблеми і хотіли поставити питання, він просто... втік із зустрічі.

"Кандидат тікає! Плювати він хотів на людей, гівнюк!" – кинула навздогін якась жінка. Одні назвали це "ганьбою" кандидата, інші поспішили заступитися, мовляв, "недосвідчене ще хлоп'я", але мало хто зрозумів тоді, що це може стати визначальною якістю майбутньої роботи.

"Велика частина опитаних нами людей кажуть, що спершу довіри до нього було мало. Причина у відсутності у нього сім'ї та можлива нетрадиційна орієнтація, а також його молодість і недосвідченість. Але була велика надія, що дисциплінарна політика партії "Слуга народу" й імідж Зеленського спрацюють на те, щоб змусити його працювати", – пишуть журналісти в своєму дослідженні.

Ткаченко став депутатом завдяки неймовірній і всеосяжній підтримки, яку мав бренд "Слуга народу" і Володимир Зеленський як кандидат у президенти на виборах. Уміло створений образ простого хлопчини на велосипеді зробив свою справу. На старті кандидату, що оскандалився, вдалося здобути перемогу в досить складному окрузі, де основним опонентом Ткаченка виступав одіозний парламентар трьох скликань Віталій Барвіненко. Схоже, Олександр Ткаченко має всі шанси піти по стопах попередника.

"За їхніми плодами ви пізнаєте їх": полювання в заповіднику

Вже на посаді народного депутата України діяльність Ткаченка продовжили супроводжувати гучні скандали, які інакше як модним нині словом "зашквар" і не назвеш.

Місцеві ЗМІ ще на самому початку каденції почали бити на сполох, повідомляючи, що депутат Олександр Ткаченко з ініціативи свого брата й такого собі пана Петрусенка нібито лобіює дозвіл полювання в Дунайському біосферному заповіднику в інтересах близького до Барвіненка одіозного єгеря Кілійського району Сергія Іванова на прізвисько "Карась-Чуркін".

Раніше такою ініціативою відзначився попередник Ткаченка – екснародний депутат Віталій Барвіненко, коли 2 лютого 2013 року, будучи депутатом від Партії регіонів, подав на розгляд ВР законопроєкт № 2286, яким вносилися зміни до ЗУ "Про природно-заповідний фонд України" в частині екологічного і мисливського туризму. Це спровокувало гучний скандал, внаслідок якого Барвіненко змушений був відкликати законопроект.

За повідомленнями ЗМІ, "Карась" відомий тим, що, будучи головним єгерем, влаштовує в Дунайському біосферному заповіднику елітну полювання для суддів, прокурорів, депутатів, заможних бізнесменів і криміналітету. Кажуть, часто бував на полюванні у Карася-Чуркіна старший син експрезидента-втікача Януковича – Олександр (Стоматолог).

Темою Дунайського біосферного заповідника сильно зацікавилися офіційні помічники Ткаченка – його рідний брат Андрій Михайлович Ткаченко і якийсь Петрусенко Олександр Олександрович. Брат депутата досить дружний із цим паном.

Останнього журналісти називають не тільки офіційним помічником Ткаченка, а й правою рукою того самого Карася-Іванова, "клієнти" відстрілювати рідкісних тварин заповідника на законній основі. Петрусенко, як і єгер Іванов, є засновником у природоохоронній громадській організації Кілійського району "Громада рибалок Придунав'я". Сергій Іванов своєю чергою очолює Кілійське районне товариство мисливців та рибалок. Тобто Іванов і Петрусенко є тісно пов'язаними колегами.

Спершу помічники "слуги народу" відправляли своєму ж шефові – Олександрові Ткаченку – звернення нібито від громадськості, але самі ж вказували своє ім'я у зверненні у підписували його.

Далі, на підставі цих "липових" звернень, група почала "кошмарити" депутатськими запитами незгодного з полюванням в заповіднику, шановану в світі науки людину, керівника Дунайського біосферного заповідника НАНУ – Олександра Волошкевича. Це викликало хвилю обурення серед жителів Бессарабії, оскільки Волошкевич, за переказами місцевих, користується визнанням і повагою.

"За підсумком людям стало зрозуміло, що прийшов дрібний злодюжка й шахрай, який не здатний ні на що більше, як піти по стопах свого попередника Барвіненка й лобіювати дозвіл полювання на території Дунайського біосферного заповідника", – написали місцеві ЗМІ.

З боку це виглядало як дрібне шкідництво: не встигнувши ще нічого зробити для округу, наїхав на порядну людину. У такий спосіб Ткаченко показав, що явно не з того почав. Люди округу заговорили про те, що він може бути несамостійною фігурою в спробах, по суті, захопити Дунайський біосферний заповідник.

Лобізм і американські гранти

Влаштувавшись у кріслі народного депутата, за місяць після отримання мандата Ткаченко не вирушив до найпроблемніших точок 141-го округу, яких більш ніж достатньо, ні! Він одразу ж вирішив здійснити вояж до Вашингтона, США. Кажуть, що полетів він туди за інструкціями й можливими грантами Держдепу для громадських організацій в обмін на якісь послуги з лобізму певних речей в Україні.

За океаном "слуга народу" відвідав низку організацій, які займаються питаннями Східної Європи і, зокрема, України.

Бувалі запідозрили, що там, куди поїхав Ткаченко, між підконтрольними депутатами-грантоїдами неформально розподіляють теми, які ті надалі негласно лобіюватимуть.

Ткаченку, кажуть, міг дістатися дуже "перспективний напрямок", про який краще тихо мовчати, зважаючи на консервативність і побожність жителів Бессарабії. Нібито офіційно мова про боротьбу з корупцією, а неофіційно – про легалізацію проституції, лібералізації законодавства щодо споживання марихуани (медичний канабіс). Навряд чи мешканці півдня Одещини голосували за це.

Думаєте, Ткаченко полетів туди вирішувати питання свого округу? Аж ніяк! У своїх фотозвітах про поїздку – ні слова про малу батьківщину. Цікаво в цьому контексті, хто оплатив депутату переліт та перебування в США? Від щирості серця жителі Бессарабії, незважаючи на різні чутки про одностатеві романи всередині фракції (Ткаченку приписують зв'язок із якимось депутатом Шинкаренком), готові були заплющити очі на нетрадиційні пориви младодепутата, аби той щось робив для округу, району, міста, села, в якому йому пощастило стати депутатом.

Звідки у Ткаченка мільйони?

Коли хмари над народним обранцем стали згущуватися, люди почали активніше цікавитися, хто насправді такий цей Ткаченко і чий він "слуга". З'ясувалося, що депутат не такий вже простий хлопчина на велосипеді, яким здавався на початку.

Розслідування журналістів показало, що за останні кілька років Олександр Ткаченко обжився квартирою в Одесі і престижним офісом на Французькому бульварі, 22. Там же розташовується його юридична компанія "Арт Де Лекс", а також громадська організація, якою керують його рідний брат Андрій і мати. Братам Ткаченкам належить низка аптек у Татарбунарах, є у сім'ї народного депутата також інтереси в сфері будівництва (ТОВ "ДУНАЙВОДБУД" і ПП "Південспецбуд").

У 2018 році Ткаченко придбав великі земельні ділянки поруч із Дністровським лиманом, а також приблизно 20 одиниць важкої техніки (фури та причепи) на мільйони гривень. Згідно з декларацією за 2018 рік, Олександр Ткаченко зберігає готівкою майже 4 000 000 гривень. Водночас заробітна плата Ткаченка на двох підприємствах за минулий рік склала 126 339 гривень. Звідки кошти на купівлю нерухомості і величезної кількості важкої техніки – загадка.

Розслідувачі вважають, що така кількість транспорту Ткаченку необхідна для транспортного підприємства, в якому раніше він був засновником разом із братом – ПП "ПІВДЕНЬПАРКСЕРВІС". Сьогодні "слуга народу" Ткаченко ретельно приховує зв'язок із цим підприємством.

Відомо, що ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі своїм особистим розпорядженням за № 290/А 2016 від 16 травня 2016 передав в оренду на 49 років підприємству братів Ткаченків земельну ділянку в Південному загальною площею 12 га (5122785800:01:001:0435) під розміщення автотранспортного підприємства.

Скандальність ситуації полягає в тому, що важко пояснити, за які такі заслуги сім'ї Ткаченка передали настільки велику ділянку землі. Відомо, що задовго до цього (майже 15 років) ділянкою користувалися інші сумлінні підприємці. Сьогодні ця ситуація є предметом розгляду Одеського окружного адміністративного суду (справа № 420/4957/19). Так, ГО "Схід" вимагає визнати за нею право власності на вказану вище ділянку й скасувати рішення Саакашвілі.

Що зробив для Бессарабії?

Аналізуючи діяльність народного депутата Олександра Ткаченка, може скластися враження, що він був обраний не по мажоритарному округу, а пройшов за списком. Це пояснюється тим, що депутат чим тільки не займається, але тільки не своїм округом.

Так, народний депутат Ткаченко із задоволенням вирішує проблеми інших регіонів. На фото, наведеному нижче, він у Харкові почав перейматися питаннями корупції і значних порушень закону в лісовому господарстві Слобожанщини. "Хіба в Бессарабії своїх проблем мало?" – справедливо задаються питаннями в коментарях під фото Ткаченка в соцмережах жителі ввіреного йому округу. "Мітить на національний рівень, не інакше", – насміхаються підписники.

Гострі стріли критики полетіли в сторону нардепа Ткаченка внаслідок того, що він досі ігнорує тему, мабуть, найбільш гарячої точки 141-го округу – Затоки. Тема наробила багато шуму не тільки в загальнонаціональному масштабі, а й за межами України. Секретар сільради Бокій, який перебуває під звинуваченням у замовному вбивстві, виїзні таємні сесії, десятки кримінальних проваджень щодо депутатів і безконтрольний дерибан земель і пляжів – все це мало хвилює народного обранця.

Ткаченко не зробив жодної заяви щодо цього, жодного разу не приїхав у Затоку на сесію сільради, не озвучив з парламентської трибуни жодного з численних звернень громадськості. Чи не зробив зовсім нічого, щоб зупинити беззаконня. Жителі Затоки і Білгород-Дністровського пояснюють це тим, що у депутата (або у його таємних покровителів) можуть бути власні інтереси на морському курорті.

До речі, про покровителів. Регіональні медіа почали повідомляти, що депутата нібито спіймали в парламенті на дипломатичному листуванні зі злодієм у законі Антімосом Кухілаві на прізвисько "Антик". Коли журналісти поставили запитання щодо зв'язків із криміналітетом, Ткаченко поспішив зникнути, водночас відмовившись показувати телефонну книгу на букву "А".

Далі більше. Регіоном почали розповзатися стійкі чутки, що депутат у парламенті "знюхався" з ОПЗЖ, зважаючи на його часті появи останнім часом на каналах "112" і "NewsOne".

Думаєте, в публічних виступах на телебаченні "слуга народу" хоч раз порушив проблемні питання Бессарабії? Так ні ж! Він коментує тему порушення закону прокурором Куликом і всіляко дбає про те, щоб той не пройшов переатестацію. Тема, звісно, важлива, але який, вибачте, стосунок вона має до жителів трьох районів Одеської області? Активні виборці знову-таки заговорили, що обранець може виконувати чиїсь замовлення, не переймаючись проблемами регіону.

Олександр Ткаченко у ВР входить до Антикорупційного комітету. У розрізі півдня Одеської області, вся боротьба депутата з корупцією зводиться до того, що він, за словами місцевих жителів, "поскупився дітям на подарунки", побачивши в цьому елементи підкупу, хоча до самого Святий Миколай таки прийшов.

Для депутата, що поважає себе і своїх виборців, здався б образливим той факт, що його не сприймають всерйоз. Так, жителі Бессарабії назвали найпотужнішою і найвпливовішою фігурою регіону екснародного депутата кількох скликань від цього ж округу – Олександра Федоровича Дубового. Незважаючи на те, що Дубового в 90-х і 2000-х називали головним рейдером Півдня України, порівнюючи з "головним рейдером Сходу" Корбаном, сьогодні бізнесмен і меценат користується величезною підтримкою населення Бессарабії. Взяти хоча б тисячі подарунків, подарованих дітям до свят, поїздки в Париж (Діснейленд) для обдарованих дітей тощо. Не будучи депутатом, "рейдер" Дубовий примудрився вибити 460 000 000 грн на будівництво доріг, чим вивів Кілійський район на перше місце за цим показником.

Можливо, депутатом Ткаченком рухає заздрість, але сьогодні він намагається йти на конфронтацію з Дубовим. Хоча, відверто, виглядає це смішно. У своїх постах Ткаченко, натякаючи на "великого і жахливого" Дубового, боїться назвати його ім'я і прізвище на повний голос. Це те, про що ми говорили спочатку, коли згадували інцидент із втечею, боягузтво – якість, що навряд чи має бути властива депутатові, за яким стоять живі люди.

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