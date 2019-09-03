Найєму дадуть посаду? ЗМІ дізналися про нові кадрові перестановки в "Укроборонпромі"

Екснардеп Мустафа Найєм може стати одним із заступників голови "Укроборонпрому".

Таким інсайдом поділилася українська журналістка Соня Кошкіна в особистому Telegram-каналі. Вона зазначила, що люди з опублікованого нею списку зараз мають статус радників керівника.

"Як ви пам'ятаєте, за Петра Олексійовича "Укроборонпром" був одним із найважливіших корупційних розсадників. Замість того, щоб геть його ліквідувати, в ЗеКоманді вирішили "Укроборонпром" "вичистити", реформувати й оптимізувати. Для чого гендиректором був призначений Айварас Абромавичус", – написала Кошкіна.

Абромавичус створив у відомстві номінаційний комітет, який зайнявся підбором кандидатур на посади топменеджерів.

За інформацією Кошкіної, в ролі заступників Абромавичуса розглядаються такі кандидати:

Михайло Морозов – реформа спецекспортерів і управління зовнішньоекономічною діяльністю Концерну.

"Морозов протягом багатьох років працював у сфері військово-промислового комплексу і має досвід роботи в структурах УОП. Очолював ДП "Прогрес" – перше в Україні підприємство, створене в 1990 році для експорту та імпорту військових товарів і послуг. До призначення працював у приватних компаніях", – пише журналістка.

Сергій Іванюта – фінансовий напрямок. Працював на цій посаді в держпідприємстві "Укргазвидобування".

Мустафа Найєм – взаємини з органами державної влади, регуляторами, міжнародними органами й інвесторами;

"Його особливо представляти не треба. У минулому – народний депутат, член колегії МВС, в парламенті займався реформою органів правопорядку. Раніше – журналіст", – зазначає Кошкіна.

Роман Бондар – очолить управління з трансформацій в Концерні. Партнер британської компанії з пошуку і розвитку топменеджерів Odgers Berndtson;

Надія Бігун – управління закупівель. Працювала в "Прозорро" і була ексдиректором із закупівель в Укрпошті.

"Переговори ще тривають, але цей список – базовий (сподіваюся, тут не буде таких кульбітів, як із МОЗом). Перед призначенням всі кандидати повинні будуть пройти спецперевірку і поліграф", – зазначає журналістка.

Мустафу Найєма можуть взяти в "Укроборонпром"

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А в понеділок, 2 вересня, Кабінет міністрів України ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції.

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