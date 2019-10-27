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27 жовтня • оновлено в 15:03
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Найдорожчий номер: стало відомо, скільки Зеленський заплатив за відпочинок прем'єра Ізраїлю

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Державне управління справами під час візиту прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху в Україні зняло для нього найдорожчий номер у найдорожчому готелі за 100 тис. грн на добу.

Візит був у серпні 2019 року. Про це свідчить акт про надання ТОВ "Готель менеджмент" готельних послуг ДУС при візиті Нетаньяху, передають Українські Новини. "Готель менеджмент" – це один з найдорожчих у Києві готелів класу люкс InterContinental.

ДУС заплатило 101,6 тис. гривень за бронювання у ньому з 18 на 19 серпня президентського номеру.

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Найдорожчий номер: стало відомо, скільки Зеленський заплатив за відпочинок прем'єра Ізраїлю

Українські Новини

На сайті готелю вказано, що президентські апартаменти в InterContinental – це простора спальня, кухня і їдальня, окрема кімната для охорони (загальною площею 275 кв.м) з виглядом з вікон на історичну частину Києва, персональним ліфтом і цілодобовими послугами дворецького. У відкритому доступі інформації про вартість цього ексклюзивного номера нема.

Президентські апартаменти

Президентські апартаменти

kyiv.intercontinental.com

Крім того, у зв'язку з офіційним візитом Нетаньяху з 18 по 20 серпня ДУС знімало в цьому готелі 5 номерів делюкс загальною вартістю 58,9 тис. гривень за дві ночі.

Найдорожчий номер: стало відомо, скільки Зеленський заплатив за відпочинок прем'єра Ізраїлю

Номер делюкс

Номер делюкс

kyiv.intercontinental.com

"Таким чином, один номер для членів делегації прем'єра Ізраїлю обійшовся Держуправлінню справами в 5 тис. гривень на добу. У той же час, згідно з інформацією на сайті готелю, звичайна ціна такого номера становить 9 тис. гривень", – відзначає видання.

Найдорожчий номер: стало відомо, скільки Зеленський заплатив за відпочинок прем'єра Ізраїлю

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом.

Київ не має наміру переносити своє дипломатичне представництво з Тель-Авіва до Єрусалиму, замість цього в ізраїльській столиці буде відкрито нову установу.

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Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Україна
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Порошенковець в чого тебе не хвилює круіз піврічний Гонтаревой
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
А в чем сенсация автор по ходу дебіл, перша людина в своїй країні приїхала що в общагу треба
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