Найбільший європейський рітейлер заходить в Україну: асортимент і ціни

У серпні H&M відкриває перший магазин в Україні. Перший H&M буде розташований в київському Lavina Mall, загальна площа магазина - 2900 кв.м.

Про це в блозі на OBOZREVATEL пише керуючий партнер венчурного фонду Hybrid Capital, громадський діяч, експерт Реанімаційного Пакета Реформ Ілля Кенігштейн.

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Відкриття H & M в Україні: ми вповзаємо в Європу

"H&M - це одна з найбільших торгових мереж планети, яка налічує понад 4500 торгових точок в 66 країнах світу. Відмінною рисою цієї мережі є те, що їх представники ведуть жорсткі переговори з лендлордами, не платять фіксовану ставку оренди і змушують власників за свої гроші робити дизайн і ремонт своїх магазинів під ключ", - зазначив експерт.

"І ті на ці умови йдуть, тому що H&M - це магніт для покупців, які вийшовши з магазину підуть в інші, підуть на фуд-корти і в ресторани. Така сучасна реальність - подобається це комусь чи ні. Присутність H&M в торговому центрі - престижно для ТРЦ, але часом збитково з точки зору лінійного бізнес-плану. Але якщо мислити в рамках довгострокової перспективи - кращих варіантів не буває", - підкреслив Кенігштейн.

"Коли ви потрапляєте в їх магазин, перше чого ви вражає - це вибір. Але справжній шок настає, коли ви дивитеся на цінник. В їх магазинах одяг дійсно дешевше, ніж в інших місцях. Творець H&M Ерлінг Перссон і згодом його син Стефан втілили в життя ідею модного і якісного одягу за прийнятні гроші. Це своєрідний фастфуд в одязі. Навіщо платити дорого, якщо можна купити H&M, бути в тренді і викинути річ через півроку", - зазначив експерт.

"Більшість людей світу не носять "Версаче", "Ферре", "Армані" і "Шанель". Одяг цих брендів доступна тільки найбагатшим. Парадокс в тому, що на жебрацькі ринки першими заходять саме бренди прет-а-порте, тому що єдиний спосіб багатим виділитися серед бідних - це носити дорогий одяг і користуватися дорогими атрибутами. Величезна кількість дорогих автомобілів на вулицях наших міст - яскраве тому підтвердження. А коли на ринок приходить H&M це говорить про те, що ми почали вирівнюватися. Повільно, зі скрипом, через численні перешкоди - проте ми вповзаємо в Європу. Тому я дуже радий цій події", - підкреслив Кенігштейн.

Нагадаємо, що шведська компанія H & M зараз управляє мережею з 47 онлайн-платформ і понад 4,7 тис. Магазинів на 69 міжнародних ринках, включаючи франчайзингові. Кількість співробітників складає більше 171 тис. чоловік.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що найбільший європейський рітейлер H&M (Hennes & Mauritz) відкриє свій перший магазин в Україні вже в серпні. "Ми щасливі нарешті відкрити в Україні наш перший магазин ... Також ми дуже пишаємося новими співробітниками! Нам вдалося зібрати ідеальну команду для українського ринку", - заявив генеральний директор H&M в Україні Домінік Фантачіно.