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/Ринки та компанії

Найбільший автобусний лоукостер Європи планує зайти в Україну

1.6тЧитати матеріал російською

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі – німецька компанія FlixBus – планує вийти на ринок України.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій. Зокрема, представники компанії анонсували свій приїзд до Києва 11 червня 2019 року. Тоді вони планують провести свою першу в Україні прес-конференцію.

"Гендиректор компанії в Польщі та Україні Міхал Леман розповість про плани розвитку FlixBus на українському ринку, про бізнес-моделі FlixBus і співпраці з місцевими автобусними компаніями, а також про новий стандарт міжміських автобусів для України", – сказано в повідомленні.

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Найбільший автобусний лоукостер Європи планує зайти в Україну

FlixBus

Про те, що компанія проявляє інтерес до українського ринку, повідомлялося ще в 2017 році. Так, тоді у FlixBus оголосили про відкриття рейсів із ЄС в чотири українських міста.

Однак, перевезення здійснював партнер Flixbus – чеська компанія Umbrella. Її автобуси з Києва, Львова, Рівного та Житомира почали їздити в Польщу (Краків, Катовіце) і Чехію (Острава, Прага, Брно). Мінімальна ціна квитка зі знижкою, наприклад, Київ-Прага, становила 5 євро.

Загалом компанія співпрацює з більш ніж 250 регіональними партнерами-перевізниками, які мають загальну систему продажу квитків та загальний бренд.

Наразі маршрути автобусів компанії FlixBus прокладені через більш ніж 2000 населених пунктів у 29 країнах. Щодня виконується близько 350 тис. рейсів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в "Укравтодорі" розповіли, які дороги державного значення відремонтують у 2019-му. Роботи торкнуться більшість регіонів, при цьому підрядників зобов'язали протягом 5 років після ремонту за свій рахунок ліквідувати дефекти.

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Тема
Лоукости в Україні
Місце
Україна
Теги
лоукостиподорожі Україною
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