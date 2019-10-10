В Україні найбільших виробників цигарок оштрафували на мільярди: всі подробиці гучного рішення

Антимонопольний комітет України оштрафував на 6,5 млрд грн чотирьох тютюнових гігантів з фабриками в Україні і дистриб'ютора "Тедіс Україна". В останній компанії звинувачення відкинули.

Причина штрафів – участь у змові, яка не давала вийти на ринок іншим дистриб'юторам. Про це повідомили у пресслужбі АМКУ. Рішення у справі щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції чотирма найбільшими виробниками тютюнових виробів було ухвалене у четвер, 10 жовтня.

В АМКУ заявили, що у них є докази, які підтверджують, що компанії діяли узгоджено, в результаті чого єдиний і загальний для всіх дистриб'ютор сигарет отримав штучні переваги. А його конкуренти виштовхувалися з ринку.

"На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім "ТЕДІС", потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їхню появу на цьому ринку", – повідомили в АМКУ.

Які компанії покарали:

"Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" разом з "Філіп Морріс Україна"

"Джей Ті Інтернешнл Україна" разом із "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"

"Імперіал Тобакко Продакшн Україна" разом із "Імперіал Тобако Юкрейн"

"Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" разом із "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" та дистриб’ютором "ТЕДІС Україна".

"У 2011-2012 рр. кожен із зазначених виробників скоротив кількість прямих контрактів із дистриб’юторами з кількох десятків до одного спільного для всіх – "ТЕДІС Україна". Як наслідок, у 2013 році "ТЕДІС Україна" стає монополістом на ринку з часткою 99,43%", – пояснили у пресслужбі.

Які штрафи мають сплатити компанії:

"ТЕДІС Україна" – 3,4 млрд грн;

"Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" – 370 млн грн;

"Філіп Морріс Україна" – 810 млн грн;

"Джей Ті Інтернешнл Україна" – 430 млн грн;

"Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" – 490 млн грн;

"Імперіал Тобакко Продакшн Україна" – 170 млн грн;

"Імперіал Тобако Юкрейн" – 290 млн грн;

"Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" – 80 млн грн;

"А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" – 450 млн грн.

Звинувачення у змові відкинули

Зі свого боку компанія "Тедіс Україна" на власному сайті опублікувала спростування звинувачень від АМКУ.

"10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет ухвалив рішення визнати компанію винною у порушенні антимонопольного законодавства. "Тедіс Україна" заперечує звинувачення з боку АМКУ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій", – повідомила пресслужба компанії.

Там вважають, що рішення АМКУ ухвалене з порушеннями законодавства, а тому будуть його оскаржувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня міжнародні тютюнові корпорації Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine і Imperial Tobacco Ukraine поскаржилися на тиск через нібито безпідставне звинувачення у "картельній змові".

"Тютюнова поправка" до законопроєкту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів може спровокувати зростання нелегальної торгівлі і позбавити бюджет України до 8 млрд грн.

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