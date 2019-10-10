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10 жовтня • оновлено в 21:31
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/ Ринки та компанії

В Україні найбільших виробників цигарок оштрафували на мільярди: всі подробиці гучного рішення

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Антимонопольний комітет України оштрафував на 6,5 млрд грн чотирьох тютюнових гігантів з фабриками в Україні і дистриб'ютора "Тедіс Україна". В останній компанії звинувачення відкинули.

Причина штрафів – участь у змові, яка не давала вийти на ринок іншим дистриб'юторам. Про це повідомили у пресслужбі АМКУ. Рішення у справі щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції чотирма найбільшими виробниками тютюнових виробів було ухвалене у четвер, 10 жовтня.

В АМКУ заявили, що у них є докази, які підтверджують, що компанії діяли узгоджено, в результаті чого єдиний і загальний для всіх дистриб'ютор сигарет отримав штучні переваги. А його конкуренти виштовхувалися з ринку.

"На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім "ТЕДІС", потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їхню появу на цьому ринку", – повідомили в АМКУ.

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Які компанії покарали:

  • "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" разом з "Філіп Морріс Україна"

  • "Джей Ті Інтернешнл Україна" разом із "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"

  • "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" разом із "Імперіал Тобако Юкрейн"

  • "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" разом із "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" та дистриб’ютором "ТЕДІС Україна".

"У 2011-2012 рр. кожен із зазначених виробників скоротив кількість прямих контрактів із дистриб’юторами з кількох десятків до одного спільного для всіх – "ТЕДІС Україна". Як наслідок, у 2013 році "ТЕДІС Україна" стає монополістом на ринку з часткою 99,43%", – пояснили у пресслужбі.

Які штрафи мають сплатити компанії:

  • "ТЕДІС Україна" – 3,4 млрд грн;

  • "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" – 370 млн грн;

  • "Філіп Морріс Україна" – 810 млн грн;

  • "Джей Ті Інтернешнл Україна" – 430 млн грн;

  • "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" – 490 млн грн;

  • "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" – 170 млн грн;

  • "Імперіал Тобако Юкрейн" – 290 млн грн;

  • "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" – 80 млн грн;

  • "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" – 450 млн грн.

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Звинувачення у змові відкинули

Зі свого боку компанія "Тедіс Україна" на власному сайті опублікувала спростування звинувачень від АМКУ.

"10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет ухвалив рішення визнати компанію винною у порушенні антимонопольного законодавства. "Тедіс Україна" заперечує звинувачення з боку АМКУ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій", – повідомила пресслужба компанії.

Там вважають, що рішення АМКУ ухвалене з порушеннями законодавства, а тому будуть його оскаржувати.

В Україні найбільших виробників цигарок оштрафували на мільярди

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня міжнародні тютюнові корпорації Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine і Imperial Tobacco Ukraine поскаржилися на тиск через нібито безпідставне звинувачення у "картельній змові".

"Тютюнова поправка" до законопроєкту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів може спровокувати зростання нелегальної торгівлі і позбавити бюджет України до 8 млрд грн.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Антимонопольний комітет України штрафы цигарки
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Andria Viktor
Andria Viktor
Меня это меньше всего интересует,пусть курят самосад.или не курят.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Не, ну может оно и так. Вот только интересно, чем руководствовались при назначении штрафа. И почему покудкудахтали и сели на жопу по вопросу тарифов на мобильную связь?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Давіть цей тедіс, кормушку сім'ї Віті другого
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