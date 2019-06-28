"Найбільша загроза": лідер Китаю назвав головну проблему світу

Головна світова загроза – політика розвинених країн, які "штучно провокують торговельні тертя і блокаду технологій".

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі 28 червня на полях саміту G20 в Осаці, передають РІА Новини. З огляду на затянувнуюся торгову війну між США і Китаєм, верояозу тно, політик натякнув на загрозу з боку Штатів. "В даний час ситуація в світі дуже складна. Світова економіка в цілому зростає, але фактори нестабільності і невизначеності помітно зростають. При цьому найбільша загроза - це постійні односторонні і протекціоністські заходи окремих розвинених держав, вони штучно провокують торговельні тертя і блокаду технологій", – заявив Сі Цзіньпін.

Ілюстрація. Китай CNN International

При цьому він закликав протистояти одностороннім санкціям і екстериторіальної юрисдикції, які практикують деякі країни. "Необхідно вдосконалювати глобальне управління, зараз мультилатералізм і система справедливого глобального управління відчувають серйозний удар, і це турбує всі країни. Країни БРІКС повинні неухильно підтримувати мультилатералізм, захищати систему міжнародних відносин, засновану на міжнародному праві і керівної ролі ООН", – заявив китайський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2018 року Сполучені Штати ввели нові ввізні мита в розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапив ряд найменувань китайської продукції загальною вартістю $ 16 млрд. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму $ 50 млрд. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на $ 34 млрд.

Також Сполучені Штати зажадали від Китаю зберігати стабільну вартість юаня в рамках торгових переговорів між двома найбільшими економіками світу.

У Китаї вже заявили, що готові йти на поступки. Так, в ході торгових переговорів з США Пекін висловив готовність знизити мита на американські автомобілі з 40% до 15%.

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