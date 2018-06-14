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Наглядову раду "Укрнафти" можуть змінити: названа дата

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Акціонери "Укрнафти" розглянуть питання зміни складу наглядової ради на зборах 14 червня 2018 року.

Про це повідомила компанія в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Інтерфакс-Україна . До порядку зборів також включені розгляд звітів правління за 2017 рік, розподіл прибутку за минулий рік.

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Відзначимо, Лондонський міжнародний арбітражний суд 26 квітня відмінив деякі положення акціонерної угоди "Укрнафти". Наприклад, міноритарії більше не номінують 5 з 11 членів наглядової ради при кворумі в вісім членів органу.

Нагадаємо, "Укрнафта" - один з найбільших в Україні податкових боржників. Станом на кінець 2017 року основна сума податкового боргу, не рахуючи штрафів і пені, у "Укрнафти" і її структурних підрозділів становила 11,85 млрд грн. На даний момент компанія погасила 580 млн грн, однак через штрафи та пені загальна заборгованість перед бюджетом склала вже 15 млрд грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що видання enkorr підрахувало: "Укрнафта" за підсумками минулого року недоотримала 2,3 млрд грн доходу від реалізації аміаку через різницю в фактичній ціні продажу аміаку "ДніпроАзоту", підконтрольного олігарху Ігорю Коломойському, і його ринкової вартості на момент продажу.

Місце
Україна
Об'єкт
Укрнафта
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