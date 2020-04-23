Нафту почнуть спалювати: Росії дали невтішний прогноз щодо ОПЕК+

Гліб Іванов Ринки та компанії 23:43, 23.04.2020

У рамках угоди ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти, російські нафтові компанії можуть почати спалювати видобуту нафту.

Угода вступає в силу через тиждень, проте російські нафтовики продовжують сперечатися, як виконати її умови повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі. Відзначимо, що угода з порятунку нафтового ринку вимагає від Росії з травня знизити видобуток на 23%, до мінімуму з 2002 року.

"Лукойл", чий видобуток в Росії становить 1,65 млг барелів на добу, планує закрити ряд родовищ в Комі на одному зі своїх дочірніх підприємств "Лукойл-Ухтанефтегаз". "Славнефть" (дочка "Роснефти" і "Газпром нафти") розглядає закриття ряд родовищ в Югрі.

Крім того, компанії можуть заморожувати найнерентабельніші свердловини і родовища, однак гарантії, що їх потім можна буде відновити, немає – частина запасів може бути втрачена. За словами провідного експерта Фонду національної енергетичної безпеки Ігоря Юшкова, постраждають в основному ділянки Поволжя, частина досить вироблених родовищ Західного Сибіру.

Більш того, як зазначив виданню представник однієї з нафтових компаній, в окремих випадках нафту "буде вигідніше добувати і спалювати" – про те, як важко нарощувати видобуток, свідчить досвід Радянського союзу.

"Після його розвалу видобуток в РФ впав майже в два рази, а відновити його змогли лише через десятиліття. Попит знизився, це правда, але це не причина прямо зараз віщати замки на родовища", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $ 40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

  • У березні країни-учасники ОПЕК + не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК + у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

  • У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

  • Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

  • У свою чергу, найбільша в світі незалежна компанія зі зберігання нафти – Роттердамська Royal Vopak NV – заявила, що її потужності практично повністю заповнені нафтою.

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Економіка Ринки та компанії

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