Нафту почнуть спалювати: Росії дали невтішний прогноз щодо ОПЕК+

У рамках угоди ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти, російські нафтові компанії можуть почати спалювати видобуту нафту.

Угода вступає в силу через тиждень, проте російські нафтовики продовжують сперечатися, як виконати її умови повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі. Відзначимо, що угода з порятунку нафтового ринку вимагає від Росії з травня знизити видобуток на 23%, до мінімуму з 2002 року.

"Лукойл", чий видобуток в Росії становить 1,65 млг барелів на добу, планує закрити ряд родовищ в Комі на одному зі своїх дочірніх підприємств "Лукойл-Ухтанефтегаз". "Славнефть" (дочка "Роснефти" і "Газпром нафти") розглядає закриття ряд родовищ в Югрі.

Крім того, компанії можуть заморожувати найнерентабельніші свердловини і родовища, однак гарантії, що їх потім можна буде відновити, немає – частина запасів може бути втрачена. За словами провідного експерта Фонду національної енергетичної безпеки Ігоря Юшкова, постраждають в основному ділянки Поволжя, частина досить вироблених родовищ Західного Сибіру.

Більш того, як зазначив виданню представник однієї з нафтових компаній, в окремих випадках нафту "буде вигідніше добувати і спалювати" – про те, як важко нарощувати видобуток, свідчить досвід Радянського союзу.

"Після його розвалу видобуток в РФ впав майже в два рази, а відновити його змогли лише через десятиліття. Попит знизився, це правда, але це не причина прямо зараз віщати замки на родовища", – зазначив він.

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