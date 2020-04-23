Нафту почнуть спалювати: Росії дали невтішний прогноз щодо ОПЕК+

У рамках угоди ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти, російські нафтові компанії можуть почати спалювати видобуту нафту.

Угода вступає в силу через тиждень, проте російські нафтовики продовжують сперечатися, як виконати її умови повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі. Відзначимо, що угода з порятунку нафтового ринку вимагає від Росії з травня знизити видобуток на 23%, до мінімуму з 2002 року.

"Лукойл", чий видобуток в Росії становить 1,65 млг барелів на добу, планує закрити ряд родовищ в Комі на одному зі своїх дочірніх підприємств "Лукойл-Ухтанефтегаз". "Славнефть" (дочка "Роснефти" і "Газпром нафти") розглядає закриття ряд родовищ в Югрі.

Крім того, компанії можуть заморожувати найнерентабельніші свердловини і родовища, однак гарантії, що їх потім можна буде відновити, немає – частина запасів може бути втрачена. За словами провідного експерта Фонду національної енергетичної безпеки Ігоря Юшкова, постраждають в основному ділянки Поволжя, частина досить вироблених родовищ Західного Сибіру.

Більш того, як зазначив виданню представник однієї з нафтових компаній, в окремих випадках нафту "буде вигідніше добувати і спалювати" – про те, як важко нарощувати видобуток, свідчить досвід Радянського союзу.

"Після його розвалу видобуток в РФ впав майже в два рази, а відновити його змогли лише через десятиліття. Попит знизився, це правда, але це не причина прямо зараз віщати замки на родовища", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $ 40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

У березні країни-учасники ОПЕК + не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК + у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

У свою чергу, найбільша в світі незалежна компанія зі зберігання нафти – Роттердамська Royal Vopak NV – заявила, що її потужності практично повністю заповнені нафтою.

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