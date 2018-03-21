"Нафтогазу" на замітку: економіст назвав терміни відмови "Газпрому" від української ГТС

Російський монополіст "Газпром" може відмовитися від використання української газотранспортної системи після добудови своїх альтернативних проектів, що позбавить державний бюджет значних коштів, але станеться це не раніше, ніж через п'ять років.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловив економічний експерт Максим Праздников.

"Це досить серйозні надходження до бюджету. Якщо взяти "Нафтогаз", то в його структурі доходу понад чверть, це від транзиту. Податки, які були заплачені, це десятки мільярдів гривень. Вони були отримані, і в тому числі, за рахунок транзиту газу. Якщо припустити, що Росія в якийсь момент повністю спрямує свої потоки, а це все-таки станеться, вони добудують ці свої нові трубопроводи, відповідно надходження будуть меншими. Зрозуміло, що це не 2019 рік, і навіть не 2020. Але, рано чи пізно це станеться", - вважає він.

При цьому Праздников зазначив, що Україна має кілька років, щоб підготуватися до такого рішення Кремля.

"Є різні оцінки: 2022-24 рр. Але треба чітко розуміти, що в рамках 5-6 років, вони це зроблять", - наголосив економіст.

Також він додав, що на той час НАК "Нафтогаз України" цілком зможе запропонувати більш вигідну ціну на транзит газу, ніж "потоки", що зараз будуються.

"З іншого боку, "Нафтогаз" анонсував, що вони з якогось моменту готові досить суттєво знизити вартість транзиту. Тобто, те що робиться зараз, за ​​рахунок чого зросли тарифи, вони намагаються встигнути за кілька років. Це дасть їм можливість в майбутньому знизити вартість транзиту, і вона буде конкурента навіть з тим, що буде отримувати Росія з урахуванням побудованих нових трубопроводів", - підсумував експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", 2 березня "Газпром" на 20% знизив тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам з метою демонстрації того, що Україна нібито є ненадійним транзитером.

Пізніше російський монополіст заявив про розрив контрактів з "Нафтогазом" на постачання і транзит природного газу, а також направив повідомлення про початок процедури розірвання відповідних договорів.

Як повідомляв "Обозреватель", 3 березня в "Нафтогазі" заявили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливо.