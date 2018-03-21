"Нафтогаз" зібрався вийти на ринок єврооблігацій

НАК "Нафтогаз України" в 2018 році планує вийти на ринок єврооблігацій.

"Нафтогаз" розраховує на позитивне сприйняття інвесторами в зв'язку з прибутковістю компанії, зростанням інвестицій і видобутку, а також виграною суперечкою з "Газпромом", - заявив голова правління НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в "Нафтогазі" сподіваються, що "Газпром" виконає рішення Стокгольмського арбітражу.

Коболєв зазначив, що Україна наполягає на тому, щоб газопровід "Північний потік 2" не повинен бути побудований, оскільки Росія не бажає розділяти політику і поставки газу.

Голова правління "Нафтогазу" також повідомив, що в 2017 році компанія збільшила видобуток природного газу на 6%, а в поточному році планує інвестувати 2 млрд доларів і отримати близько 1,5 млрд доларів прибутку.

За його словами, Україна вже в 2020 році може вийти на рівень видобутку, який дозволить їй обходитися без імпорту газу.

Нагадаємо, 2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Як повідомляв "Обозреватель", 5 березня "Газпром" повідомив "Нафтогазу" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.