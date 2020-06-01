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1 червня • оновлено в 10:42
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"Нафтогаз" втратив на імпорті $350 млн: Вітренко вказав на помилку компанії

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"Нафтогаз" через своє рішення не замінювати імпортне блакитне паливо на ресурс зі сховищ втратив майже $350 млн.

Про це в інтерв'ю виданню "Цензор" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. У компанії він працює до 15 червня, опісля буде звільнений. І напередодні кадрових перестановок сміливо критикує главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва. За словами Вітренка, Україні варто було б зовсім відмовитися закуповувати газ за кордоном і використовувати той, що накопичився у сховищах і через падіння вартості знецінюється.

"Але давайте тепер подивимося, скільки "Нафтогаз" втратив на тому, що не продавав газ активно з "підземки", заміщаючи весь імпорт в Україну? Порахувати це дуже просто. Ми беремо обсяги імпорту в Україну, які були 2020 року. І за кожен місяць дивимося різницю з поточної ціни. Потім підсумовуємо це, дивимося, скільки "Нафтогаз" міг би не втратити на знеціненні газу в "підземці". Знаєте, яка сума виходить? $350 млн приблизно", – розповідає Вітренко.

"Нафтогаз" втратив на імпорті $350 млн: Вітренко вказав на помилку компанії

Якщо зазвичай наприкінці опалювального сезону в сховищах залишається 8-9 млрд кубометрів газу, зараз – 15,8 млрд. І весь цей обсяг потрібно реалізувати. Купували блакитне паливо ще за високими цінами, а зараз, коли ціни знизилися, сховища залишаються повними, тому закупити велику кількість дешевого газу не вдасться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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