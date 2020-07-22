"Нафтогаз" вперше за тривалий час підвищить ціну на газ

Ярослав Маркін Ринки та компанії 15:34, 22.07.2020 Оновлено: 16:19, 22.07.2020

"Нафтогаз України" у серпні 2020 року підвищить ціну на природний газ для промислових споживачів.

Про це повідомляється у прейскуранті, що опублікований на сайті компанії. Тарифи відрізнятимуться залежно від обсягів закупівлі та умов оплати. До цього протягом декількох місяців тарифи знижувалися.

Ціна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою обсягом понад 50 тис. куб. м на місяць за умови відсутності боргів перед компанією зростуть на 0,2% (на 8,4 грн) порівняно з ціною липня – до 3578,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Для інших покупців ціна у серпні місяця збільшиться на 0,4% (на 18 грн) - до 4 тис. 168,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Ціна газу для промисловості у серпні
"Нафтогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям передбачили зростання цін на газ в опалювальному сезоні на 44% в порівнянні з тим тарифом, за яким вони платили в червні.

Ціна на газ в Україні до кінця літа, на думку економістів, може знизитися на 20%. У той же час є ймовірність, що кубометри подорожчають – через підвищення попиту перед новим опалювальним сезоном.

У червні ціна на газ для промисловості, який продає НАК "Нафтогаз України", знизилася на 19-20,7%.

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Економіка Ринки та компанії

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