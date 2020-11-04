"Нафтогаз" витратить на юристів пів мільярда гривень: судитимуться проти країни ЄС

"Нафтогаз" на відкритих торгах вибирає юристів, які отримають винагороду за роботу в розмірі 15 млн євро (455,5 млн грн). Переможець тендера повинен вивчити можливість ініціювати арбітражне провадження проти Словаччини.

Про це з посиланням на систему Prozorro повідомляє видання "Наші гроші". На три роки планують замовити 36 тис. годин юридичних послуг за очікуваною ціною 417 євро, або 14 тис. грн за годину. Юристи повинні визначити, як і за що почати провадження проти Словаччини через дії її представників щодо виконання арбітражного рішення на користь компанії "Italia Ukraina Gas S.p.a.". Потім вони представлятимуть "Нафтогаз" у вказаному провадженні.

Для участі в торгах треба мати договір страхування професійної відповідальності із сумою не менше ніж 50% очікуваної вартості закупівлі, тобто 7,50 млн євро. Крім того, вимагається досвід головного юридичного радника за 2014-2019 роки щодо успішного представництва позивача (українського інвестора), або відповідача (Україна), або позивача (іноземного інвестора) проти України в інвестиційному арбітражному провадженні.

Також учасник, афілійовані особи або члени мережі повинні мати два офіси в ЄС або по одному в ЄС та Британії. У кожному офісі має працювати не менше ніж десять юристів із права ЄС або Британії, зокрема не менше місцевих адвокатів. До того ж учасник, афілійовані особи або члени мережі повинні бути в одному з рейтингів за 2019 рік:

Chambers and Partners у категорії Arbitration (International) in Global Wide не нижче Band 1-3;

Who`s Who Legal у категорії Dispute Resolution або International Arbitration.

Legal 500 у категорії International Arbitration.

Нагадаємо, італійська фірма "IUGAS" у 2008 році звинуватила "Нафтогаз" у невиконанні контракту на постачання газу від 2003 року.

У 2010-2011 роках юридичним радником у цій справі було ТОВ "Юридична компанія АВРК-Право", пов’язане з Дмитром Фірташем, а потім – міжнародна юридична фірма "White&Case LLP" (США, офіс у Франції).

У 2013 році Стокгольмський арбітраж зобов’язав "Нафтогаз" виконати контракт і поставити позивачу 13,1 млрд куб. газу за цінами 2003 року ($110 за тисячу кубів). А в 2017 році "Дзеркало тижня" із посиланням на джерело повідомило, що словацький суд арештував поставки газу зі Словаччини на адресу "Нафтогазу" на виконання цього рішення.

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