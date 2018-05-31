"Нафтогаз" виграв у "Газпрому" мільярди: що буде з газопроводом в обхід України

В історії з арештом активів російського "Газпрому" є дуже багато білих плям, які потребують роз'яснення та негайного вирішення.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

Новини Посилання

"Газпром" висунув нову претензію щодо суперечки з "Нафтогазом"

"На даний момент в історії з арештом активів "Газпрому" абсолютно нічого незрозуміло. Як мінімум там немає чіткого визначення про те, яке саме там обтяження накладене на акції "Північного потоку"", - заявив експерт, наголосивши, що дана ситуація жодним чином не вплине на роботу "Північного потоку".

"Вже було зроблено заяву про те, що це ніяк не вплине на роботу "Північного потоку". Що стосується судів, то це - звичайна юридична казуїстика і тут зараз вкрай складно щось прогнозувати", - сказав експерт, зазначивши при цьому, що головне питання так досі і залишилося без відповіді.

"Якщо говорити про шанси "Нафтогазу" щось стягнути з "Газпрому", то не забувайте, що процес ще не завершений і як довго триватимуть суди - зараз теж ніхто сказати не зможе", - заявив Землянський, зазначивши, що заявлена ​​сума у $ 2,6 млрд може змінюватися залежно від розвитку подій. "Що стосується заявленої суми у $ 26 млрд, то її зміна в той чи інший бік залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація", - заявив експерт.

Нагадуємо, що з огляду на небажання "Газпрому" виконувати свої юридичні зобов'язання за остаточними рішеннями стокгольмського арбітражу "Нафтогаз" ініціював примусове стягнення присуджених йому $ 2,6 млрд. Компанія підтвердила факт звернення до швейцарських судів з вимогою примусового стягнення коштів, і швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни. 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виконав всі свої зобов'язання відповідно до рішень суду після остаточного врегулювання платежів за газ, поставлений у 2013 і 2014 роках.

Незважаючи на чинні рішення суду і своєчасно здійснену "Нафтогазом" передоплату, "Газпром" відмовився відновити поставки "Нафтогазу" 1 березня 2018 року, як було домовлено, а також не заплатив "Нафтогазу" $2,6 млрд. Згідно з нормами міжнародного права рішення арбітражів підлягають виконанню майже в усіх країнах світу. Оскарження рішень "Газпромом" не може зупинити їхнього виконання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

29 травня НАК "Нафтогаз України" висміяв "Газпром", який зажадав повністю скасувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу через українську територію.