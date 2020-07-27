"Нафтогаз" виграв суд і не заплатить Україні 2,3 млрд грн податкового штрафу

Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС: "Нафтогаз" звільнили від сплати податкового штрафу в розмірі 2,3 млрд грн.

Про це з посиланням на рішення суду повідомляє видання Finbalance. Такий штраф податківці нарахували через прострочення реєстрації коригування ПДВ на суму 4,75 млрд грн.

Суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що "Нафтогазу" було протиправно і безпідставно відмовлено в реєстрації розрахунків коригування від 12.03.2018 на загальну суму 4,75 млрд грн. При цьому НАК оплатив податкові зобов'язання по відповідній накладній.

"Твердження апелянта про те, що вказана податкова накладна від 12.03.2018 №7402 направлена до ДФС України на реєстрацію на годину раніше, ніж позивачу прийшла відмова у реєстрації розрахунків коригування, суд апеляційної інстанції сприймає критично", – йдеться в рішення суду.

До речі, в червні Окружний адмінсуд. Києва відхилив позов "Нафтогазу", в якому компанія просила скасувати наказ Мінекономіки про нарахування їй 163,5 млн грн пені за несвоєчасну сплату дивідендів за 2018 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка в травні попередили, що через два місяці його посада буде скорочена.

Нагадаємо, що він відмовився називати точну суму премії за виграний у "Газпрому" Стокгольмський арбітраж.