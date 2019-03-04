Перемога "Нафтогазу" в Гаазі: Росії напророкували новий удар

НАК "Нафтогаз України" може висунути нові судові позови на мільярди доларів до "Газпрому" через майно, втрачене у результаті анексії Криму. Рішення Гаазького арбітражу стало для України гарним прецедентом судових перемог над РФ.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV директор енергетичних програм Центру імені Олександра Разумкова Володимир Омельченко. При цьому експерт вважає, що отримати від Кремля гроші за судовими позовами буде набагато важче, ніж виграти суд.

Як зазначив Омельченко, перемога над "Газпромом" у Гаазі — це правове рішення: "Україна відстояла свої інтереси в даній судовій справі, є позитивний досвід, що Україна не боїться судитися з "Газпромом" і може вигравати суди на свою користь".

За оцінками експерта, загальна сума збитків "Нафтогазу" в результаті анексії Криму може налічувати багато десятків мільярдів доларів.

"Ви знаєте, що фактично були відібрані в України потужні родовища, в які Україна вклала сотні мільйонів доларів. А по-друге — потенційні ресурси на чорноморському шельфі становлять понад 2 трлн кубометрів, і це потенційні втрати десятків мільярдів доларів", — нагадав він.

Однак Омельченко зазначив, що ці втрати ще належить довести в міжнародних судових інстанціях.

"Скільки зможемо довести, стільки нам і присудять. Доведення наших інтересів — досить складна і тривала справа, це вимагає не один місяць дуже складної правової роботи", — пояснив він.

Водночас експерт зазначив, що отримати від Росії належну компенсацію — складне завдання.

"Нафтогаз" виграв позов і у Стокгольмському арбітражному суді, загальна сума виплати "Газпрому" має становити близько 2,4 млрд доларів. Позитивно, що суд справедливо прийняв рішення, але треба дочекатися, поки ці гроші дійдуть... Питання з виконанням рішення Стокгольмського арбітражу тягнеться вже рік, але грошей ми не бачимо", — наголосив Омельченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в анексованому Криму. НАК вимагав у Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.

Зі свого боку Росія відмовилася визнати рішення Гаазького арбітражу, посилаючись на те, що в арбітражу немає юрисдикції на розгляд даного позову.

В результаті анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування і видобутку газу і нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після захоплення півострова.

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