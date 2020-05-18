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18 травня • оновлено в 22:28
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"Нафтогаз" пояснив українцям, чому вода на плитах закипає довше, а полум'я не синє

22.5т
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Українських споживачів природнього газу запевнили, що вода на їхніх плитах гріється довго, а полум'я має не синє забарвлення не через погану якість палива.

Причина насправді криється у проблемах із газовим обладнанням або надто низькому тиску в розподільній мережі. Таке пояснення оприлюднили на сайті "Нафтогазу України".

У компанії наголосили, що в магістральному газопроводі газ рухається під великим тиском –1,2-7,5 МПа. Далі з цієї великої труби він потрапляє до труб меншого діаметра – розподільних мереж. Відповідно, знижується й тиск газу – до 0,005-1,2 МПа. Від розподільних мереж газ потрапляє до підвідних газопроводів зі зниженням тиску до 0,0007-0,005 МПа. Якщо тиск нижче норми, то якість горіння газу погіршується.

"Весь газ, який видобувається та імпортується, опиняється в одній трубопровідній системі. Спочатку це великий магістральний газопровід, далі – розподільні мережі, а потім – підвідні газопроводи (ті труби, якими газ доставляється до будинків споживачів)", – розповіли у компанії.

Газ

Газ

bigmir.net

"До цих мереж потрапляє лише газ із певними фізико-хімічними властивостями. Якість газу на відповідність вимогам держстандарту перевіряють 65 атестованих лабораторій по всій території України. Також визначається середня теплота згоряння газу в кожному регіоні. Тому газ поганої якості не може потрапити до магістрального газопроводу", – переконані в "Нафтогазі України".

Відтак, у разі виникнення проблем із газопостачанням там українцям порадили звертатися до служби газу за номером 104.

Підсумовуючи, у "Нафтогазі України" нагадали, що впродовж уже кількох років обговорюється можливість запровадження обліку газу в енергетичних одиницях. У компанії наголосили, що це дозволить рахувати не обсяги спожитого ресурсу, а його калорійність.

"Така система обліку поширена в європейських країнах. Такий підхід до обліку також допоможе врегулювати питання так званих теплових коефіцієнтів", – зазначається у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в "Нафтогазі" звернули увагу на те, що ціна блакитного палива для населення України у квітні знизилася до 2,9 грн за кубометр без ПДВ, націнки підприємств зі збуту газу, а також транспортування.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
ринок газу
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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