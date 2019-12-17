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17 грудня • оновлено в 09:59
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"Нафтогаз" подав в суд на Україну: всі подробиці

1.2т
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"Нафтогаз" подав в суд на Україну через нібито незаконну видачу дозволу на розробку родовища американській компанії Ukrainian Energy.

Про це з посиланням на публікацію в журналі Time повідомляє lenta.ru. Йдеться про нафтогазове родовище Варвинське у Чернігівській області, а компанію пов'язують з ексміністром енергетики США Ніком Перрі.

Повідомляється, що "Нафтогаз" подав позов до суду Києва 13 грудня. Компанія стверджує, що влітку 2019 року влада України незаконно видали дозвіл американській Ukrainian Energy на розробку родовища. Структура "Нафтогазу" тоді також претендувала на це право, однак програла торги за контрактом. Тепер "Нафтогаз" просить київський суд скасувати видачу дозволу американському конкуренту.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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фил филька
фил филька
надо чем то нефтегазу заниматься. через две недели останется не у дел))
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