"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для населення

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" з 4,73 до 5,24 гривень за кубометр.

Вереснева ціна на природний газ у межах тарифу "Місячний" з 3,24 грн/куб у серпні зросла до 4,7 грн/куб (не включає ПДВ і вартість доставки). Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті компанії.

"У межах тарифу "Річний" ціна газу з 1 по 15 вересня залишиться на рівні 4,73 грн/куб.м. З 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб.м", – повідомили у "Нафтогазі".

Причиною зростання цін є підвищення вартості газу на європейських газових хабах напередодні опалювального сезону. А "подвійний" річний тариф у вересні в компанії пояснили тим, що попит на підключення тарифу "Річний" зростає як у наявних клієнтів, так і в тих споживачів, хто все ще перебуває в процесі переходу до ГК "Нафтогаз України".

У чому різниця між тарифами

У межах ринку газу "Нафтогаз" виступає як один із постачальників, з якими можуть укласти угоду споживачі. Він пропонує два тарифи – "Місячний" і "Річний".

Ціна в тарифі "Місячний" змінюватиметься щомісяця відповідно до ринкових умов (тобто зростатиме під час опалювального сезону і знижуватиметься в теплу пору року). Також споживачі отримуватимуть знижку 1%, якщо заплатять за газ до 15 числа поточного місяця.

Тариф "Річний" передбачає фіксацію ціни на газ на рік уперед. Вона може бути вищою за ціну на газ улітку, але зі зростанням тарифів узимку підключення до нього може виявитись вигіднішим. Однак "Нафтогаз" поступово коригує тариф відповідно до цін у Європі.

"Нафтогаз" збільшив вартість газу в річному тарифі gas.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати відключати газ всім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".

Новий тариф "Нафтогазу" в умовах ринку на серпень виявився дорожчим, ніж липневий на 9%, а за "оптовим" тарифом "Річний" доведеться платити більше на 59%.

25 липня ціни на газ у Європі вперше із середини березня 2020 року перевищили позначку в $100 за тисячу кубометрів.