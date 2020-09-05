"Нафтогаз" буде судитися через мільярдні борги за газ для населення.

У "Нафтогазі" заявили, що будуть судитися із постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами нижчими, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті НАК у п'ятницю. 4 вересня.

"Попри збільшення платежів у січні-липні 2020 року, борг газзбутів за природний газ для потреб населення зріс порівняно з початком минулого опалювального сезону на 1,116 млрд грн, з них 0,338 млрд грн – РГК (Регіональна газова компанія, що входить до структури власності підприємця Дмитра Фірташа, – Ред.) та склав станом на 31 серпня 24,091 млрд грн, з них 12,826 млрд грн – борг газзбутів РГК", – йдеться у повідомленні.

За даними НАК, з 1 серпня 2020 року газзбути припинили платити за газ, який вони отримали під час дії ПСО та вже продали українцям.

"За липень (останній місяць дії ПСО) газзбути РГК отримали від "Нафтогазу" природний газ для населення на 340 млн грн, проте в серпні 2020 року перерахували лише 700 тис. грн. ... Зараз всі постачальники працюють в умовах вільного ринку, але старі борги нікуди не зникли. Тому ми розпочинаємо підготовку судових позовів щодо боржників", – додали у "Нафтогазі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів в середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані поставляти газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то зараз цю умову вилучили.

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" з 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – з 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.

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