Нафта зробила несподіваний ціновий поворот

Світові ціни на нафту стабілізувалися після падіння. Воно було викликає новинами, що США створили великі запаси сировини, а Саудівська Аравія відновлює підірвані нафтозаводи.

Падіння цін зупинила заява президента США Дональда Трампа про те, що торговельну угоду з Китаєм можуть укласти раніше, ніж багато хто думає. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Вартість листопадових ф'ючерсів (договір про покупку товару в майбутньому, – Ред.) на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures в четвер складає $62,36 за барель, що на $0,03 (0,05%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ціна цих контрактів становила $62,39 за барель, опустившись на $0,71 (1,13%)", – йдеться в публікації.

Ф'ючерс на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на $0,01 (0,02%) – до $56,48 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт впав в ціні на $ 0,8 (1,4%), до $56,49 за барель.

Видання з посиланням на Bloomberg повідомляє, що саудівський державний нафтовий оператор Saudi Aramco відновлює роботу об'єктів, які зазнали атаки, з випередженням графіка приблизно на тиждень. За даними джерел, саудівська нафтокомпанія вже має потужності для виробництва нафти в обсязі 11,3 млн барелів на добу і розраховує відновити потужності з видобутку до нормального рівня – 12 млн б/д – до листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, еа ремонт нафтових заводів, піддалися атаці дронів в Саудівській Аравії, державної компанії Saudi Aramco будуть потрібні місяці, а не максимум 10 тижнів, як передбачалося раніше.

14 вересня в Саудівській Аравії спалахнув найбільший в світі нафтозавод.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 вересня, зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктах.

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