Нафта знову почала дешевшати: скільки коштує барель

Світові ціни на нафту знову почали падати. Так, вартість бареля нафти сорту Brent із постачанням у липні в четвер, 7 травня, знизилася на 0,97%, до $29,43.

А вартість ф'ючерсів на сорт WTI із постачанням у червні впала на 1,54%, до $23,62 за барель. Про це свідчать дані торгів на Нью-Йоркській товарній біржі.

Вартість нафти Brent theice.com

Вартість нафти WTI theice.com

Нагадаємо, з 1 травня набула чинності угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК++) зобов'язані обмежувати обсяги видобування. Це повинно забрати надлишок сировини з ринку й підняти на неї ціни.

Що тепер буде з цінами на нафту?

Перше – ціни на нафту однаково залишатимуться на низькому рівні. Принаймні до кінця карантинних заходів (а це, найімовірніше, травень 2020-го). Друге – обмежувальних заходів може виявитися недостатньо. Про це, до речі, зараз і думають інвестори. Саме цей фактор підштовхує вартість чорного золота до зниження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься біля позначки $40 за барель.

Вартість бареля нафти сорту Brent з постачанням у липні у вівторок, 5 травня, піднялася відразу на 11,5%, вперше за довгий час досягнувши $30,34.