Нафта встановила новий ціновий рекорд: графік

Світові ціни на нафту вперше за три місяці піднялися вище $40 за барель.

У середу, 3 червня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні виросла на 1,84% – до $40,3. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подорожчали – до $38,06 за барель (+3,39%).

Сировина дорожчає в силу того, що країни ОПЕК+ ось-ось можуть домовитися продовжити обмеження з нафтовидобутку, що діють у травні, ще на два місяці, повідомив "Інтерфакс".

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $ 30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказали держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б / с. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК +.

Компанія "Роснефть" оголосила, що буде розробляти нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК + про скорочення видобутку нафти.