Нафта встановила новий ціновий рекорд: графік
Світові ціни на нафту вперше за три місяці піднялися вище $40 за барель.
У середу, 3 червня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні виросла на 1,84% – до $40,3. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подорожчали – до $38,06 за барель (+3,39%).
Сировина дорожчає в силу того, що країни ОПЕК+ ось-ось можуть домовитися продовжити обмеження з нафтовидобутку, що діють у травні, ще на два місяці, повідомив "Інтерфакс".
Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $ 30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.
Влада Саудівської Аравії наказали держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б / с. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК +.
Компанія "Роснефть" оголосила, що буде розробляти нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК + про скорочення видобутку нафти.