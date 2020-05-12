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12 травня • оновлено в 12:36
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/ Ринки та компанії

Нафта подорожчала ще сильніше через загальне скорочення видобутку

2.4т
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Світові ціни на нафту зростають на тлі скорочення обсягів її видобутку. У вівторок, 12 травня, вартість бареля марки Brent з поставкою в липні збільшилася на на 1%, до $29,95.

Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою у червні подорожчали на 2,11% – до $ 24,65. Про це свідчать дані Нью-Йоркській товарній біржі.

Ціни на Brent

Ціни на Brent

TheICE

Ціни на WTI

Ціни на WTI

TheICE

Нагадаємо, з 1 травня набула чинності угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК+) зобов'язані обмежувати обсяги видобування. Це має прибрати надлишок сировини з ринку й підняти на неї ціни.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

Що тепер буде з цінами на нафту?

Перше – ціни на нафту однаково залишатимуться на низькому рівні. Принаймні до кінця карантинних заходів (а це, найімовірніше, травень 2020-го). Друге – обмежувальних заходів може виявитися недостатньо. Про це, до речі, зараз і думають інвестори. Саме цей фактор підштовхує вартість чорного золота до зниження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти у другій половині 2020 року коливатиметься біля позначки $40 за барель.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти у червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/с. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Теги
WTI Brent нафта
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Iva Vit
Iva Vit
А что Украина уже не влияет на цены на нефть???
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Турчинов Каз**п
Турчинов Каз**п
Героям слава
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Економіка Ринки та компанії

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