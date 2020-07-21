Нафта подорожчала через новини про вакцину проти коронавірусу

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:07, 21.07.2020 Оновлено: 10:09, 21.07.2020

Ціни на нафту в усьому світі у вівторок, 21 липня, зросли на фоні новин про позитивні результати випробувань вакцини від коронавірусу.

Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,48% – до $43,49. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні виросли на 0,41% – до $41,09. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:50 за київським часом.

Ціни на нафту Brent
TheICE
Ціни на нафту WTI
TheICE

Зростанню цін сприяли новини про те, що розробка вакцини від коронавірусу рухається в успішному напрямку, повідомив "Інтерфакс".

"Відповідно до публікації в журналі Lancet, вакцина проти коронавірусу, що розробляється Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, за попередніми даними, сприяла виробленню імунної відповіді на вірус у випробовуваних", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в понеділок, 20 липня, знизилися через новини про збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19.

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Економіка Ринки та компанії

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