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Нафта подорожчала через новини про вакцину проти коронавірусу

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,9 т.
Нафта подорожчала через новини про вакцину проти коронавірусу

Ціни на нафту виросли через новини про вакцину від коронавируса. qalanews.com

Ціни на нафту в усьому світі у вівторок, 21 липня, зросли на фоні новин про позитивні результати випробувань вакцини від коронавірусу.

Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,48% – до $43,49. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні виросли на 0,41% – до $41,09. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:50 за київським часом.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI

Ціни на нафту WTI TheICE

Зростанню цін сприяли новини про те, що розробка вакцини від коронавірусу рухається в успішному напрямку, повідомив "Інтерфакс".

"Відповідно до публікації в журналі Lancet, вакцина проти коронавірусу, що розробляється Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, за попередніми даними, сприяла виробленню імунної відповіді на вірус у випробовуваних", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в понеділок, 20 липня, знизилися через новини про збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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