Нафта подешевшала через ураган у США

Ярослав Маркін Ринки та компанії 09:54, 28.08.2020 Оновлено: 10:12, 28.08.2020

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 28 серпня, продовжили коливатися на тлі урагану, що вирує в Мексиканській затоці.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала нижче від позначки в $43. Барель коштує $42,98 (зниження ціни склало 0,13%). Ціни на сировину марки Brent із поставкою в жовтні підвищилися на 0,02% – до $45,1 за барель.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту Brent
TheICE
Ціни на нафту WTI
TheICE

Незважаючи на те, що станом на вечір середи в Мексиканській затоці було зупинено близько 84,3% нафтовидобувних потужностей, реакція трейдерів виявилася досить спокійною, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Досвід минулих ураганів показує, що видобуток нафти можна швидко збільшити після шторму, як і нафтоперероблення, хоча можливі наслідки, зокрема пошкодження обладнання в результаті затоплення може заважати відновленню", – відзначається в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня світові ціни на нафту трималися поблизу п'ятимісячних максимумів через ураган "Лаура", який вирує в Мексиканській затоці.

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Економіка Ринки та компанії

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