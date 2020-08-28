Нафта подешевшала через ураган у США

Ціни на нафту коливаються через ураган у Мексиканській затоці.

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 28 серпня, продовжили коливатися на тлі урагану, що вирує в Мексиканській затоці.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала нижче від позначки в $43. Барель коштує $42,98 (зниження ціни склало 0,13%). Ціни на сировину марки Brent із поставкою в жовтні підвищилися на 0,02% – до $45,1 за барель.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Незважаючи на те, що станом на вечір середи в Мексиканській затоці було зупинено близько 84,3% нафтовидобувних потужностей, реакція трейдерів виявилася досить спокійною, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Досвід минулих ураганів показує, що видобуток нафти можна швидко збільшити після шторму, як і нафтоперероблення, хоча можливі наслідки, зокрема пошкодження обладнання в результаті затоплення може заважати відновленню", – відзначається в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня світові ціни на нафту трималися поблизу п'ятимісячних максимумів через ураган "Лаура", який вирує в Мексиканській затоці.

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