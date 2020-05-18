Військових-зенітників ЗСУ спіймали на крадіжках пального: ДБР відкрило провадження

Слідчі Держбюро розслідувань викрили злочинну групу, яка упродовж кількох років викрадала та продавала на приватні АЗС пальне, що належало військовій частині.

Під підозрою – начальник тилу, який, за даними ДБР, за допомогою військовослужбовців та цивільних списував пальне, що належало 96-й Київській зенітно-ракетній бригаді, та продавав його через мережу приватних АЗС.

"Впродовж березня-травня 2020 року задокументовано чотири факти вивезення пального об’ємом понад 60 тон вартістю понад 1,3 мільйона гривень із військової частини. Перевіряється інформація, що впродовж 2018-2020 років злочинна група привласнила паливно-мастильних матеріалів ЗСУ на загальну суму понад 10 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Розкрадання пального у військовій частині ДБР

Розкрадання пального у військовій частині ДБР

Трьох учасників злочинної групи затримали 15 травня 2020 року – коли вони вивозили 15 тонн викраденого пального. Під час обшуків у організатора злочинної групи знайшли таємний сховок та $51,3 тис. у ньому.

Розкрадання пального у військовій частині ДБР

Зараз усім членам групи повідомлено про підозру та вирішується питання про взяття їх під варту. Якщо вину доведуть, фігурантам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 12 років.

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