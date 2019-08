НАБУ звернулося з новим позовом проти ПриватБанку: що вимагають

Детективи НАБУ через суд вимагають у ПриватБанку всі документи про юридичних радників, послугами яких користувалася установа.

Це трапилося наступного дня після завершення слухання справи проти колишніх акціонерів в Апеляційному суді Англії і Уельсу, передає "Інтерфакс-Україна".

У банку пояснили, що підставою для слідчих дій детективів НАБУ є заяви 2017-2018 рр. від народних депутатів Ради минулого скликання Олександра Дубініна і Віталія Купрія. Їхні прізвища, пише "Інтерфакс", у ЗМІ та відкритих джерелах пов'язують із колишніми власниками банку.

"Провадження за їхніми скаргами були зупинені слідчими органами ще в 2017 році, але з невідомих причин відновлені влітку 2019 року", – зазначили у ПриватБанку.

Новини У Зеленського озвучили позицію щодо націоналізації ПриватБанку

У фінустанові також звернули увагу, що детективи НАБУ наполягали на терміновому вилученні документів, оскільки нібито виникла "реальна загроза зміни або знищення документів".

У банку дивуються, що суд беззастережно погодився з думкою детективів про те, нібито порушили закон "Про державні закупівлі", хоча його дія на комерційні банки не поширюється.

Одночасно ПриватБанк був повністю виключений із судового процесу й позбавлений будь-якої можливості представити свою позицію та докази в суді, тоді як винесена постанова оскарженню не підлягає, вказали у фінустанові.

"ПриватБанк виконує рішення суду і готовий надати слідству всі витребувані документи. У той же час банк звертається до керівництва НАБУ з проханням об'єктивно і неупереджено дослідити реальні причини та обставини цієї справи", – підкреслили у фінустанові.

До ПриватБанку прийшли детективи НАБУ

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Ігоря Коломойського щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави", – йдеться в повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

