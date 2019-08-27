НАБУ звернулося з новим позовом проти ПриватБанку: що вимагають

Детективи НАБУ через суд вимагають у ПриватБанку всі документи про юридичних радників, послугами яких користувалася установа.
Це трапилося наступного дня після завершення слухання справи проти колишніх акціонерів в Апеляційному суді Англії і Уельсу, передає "Інтерфакс-Україна".
У банку пояснили, що підставою для слідчих дій детективів НАБУ є заяви 2017-2018 рр. від народних депутатів Ради минулого скликання Олександра Дубініна і Віталія Купрія. Їхні прізвища, пише "Інтерфакс", у ЗМІ та відкритих джерелах пов'язують із колишніми власниками банку.
"Провадження за їхніми скаргами були зупинені слідчими органами ще в 2017 році, але з невідомих причин відновлені влітку 2019 року", – зазначили у ПриватБанку.
У фінустанові також звернули увагу, що детективи НАБУ наполягали на терміновому вилученні документів, оскільки нібито виникла "реальна загроза зміни або знищення документів".
У банку дивуються, що суд беззастережно погодився з думкою детективів про те, нібито порушили закон "Про державні закупівлі", хоча його дія на комерційні банки не поширюється.
Одночасно ПриватБанк був повністю виключений із судового процесу й позбавлений будь-якої можливості представити свою позицію та докази в суді, тоді як винесена постанова оскарженню не підлягає, вказали у фінустанові.
"ПриватБанк виконує рішення суду і готовий надати слідству всі витребувані документи. У той же час банк звертається до керівництва НАБУ з проханням об'єктивно і неупереджено дослідити реальні причини та обставини цієї справи", – підкреслили у фінустанові.
До ПриватБанку прийшли детективи НАБУ
Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.
У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Ігоря Коломойського щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави", – йдеться в повідомленні.
Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".