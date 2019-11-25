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25 листопада • оновлено в 13:26
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НАБУ завершила розслідування проти екснардепа: ЗМІ розкрили ім'я

1.8т
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Детективи НАБУ і прокурори САП повідомили колишньому нардепу Дмитру Білоцерковцю про завершення досудового розслідування за підозрою щодо недостовірного декларування.

"22 листопада 2019 року підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акту і скерування його до Вищого антикорупційного суду", – йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.

Слідство підозрює, що екснардеп не вказав у деклараціях за 2016 і 2017 роки, що мешкав у квартирі в Києві вартістю 3,8 млн грн, яка належить близькому родичу.

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У публікації не згадують імені фігуранта. Але екснардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі уточнив, що мова саме про Білоцерковця.

НАБУ завершила розслідування проти екснардепа: ЗМІ розкрили ім'я

Сергій Лещенко

НАБУ завершило розслідування щодо Білоцерковця

НАБУ завершило розслідування щодо Білоцерковця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець заявив, що Національне антикорупційне бюро використовують для політичних репресій проти нього. За його словами, підозра НАБУ стосується того, що його новонароджений син і дружина періодично перебували в квартирі його матері, яка доглядала за дитиною.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Дмитро Білоцерківець Сергій Лещенко
Місце
Україна
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне антикорупційне бюро України Вищий антикорупційний суд
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