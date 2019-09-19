НАБУ завело три справи на голову НБУ: у чому його підозрюють

НАБУ відкрило три провадження стосовно голови НБУ Якова Смолія. Його підозрюють у внесенні недостовірних даних в електронні декларації.

Про це повідомив прес-секретар Нацагентства з запобігання корупції Олександр Свириденко, передає "Українська правда".

"Зареєстровано три провадження. Вони відкриті на підставі обґрунтованих висновків НАЗК, які ми надіслали до НАБУ. Вони стосуються недостовірного декларування", – сказав Свириденко.

За його словами, слідчі НАБУ запитали додаткові відомості, що стосуються декларацій, і станом на четвер, 19 вересня, отримали від НАЗК доступ до декларацій Смолія.

Відомо, що мова йде про декларації за 2015, 2016 і 2017 роки. "Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015 року, 2016 і 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн і більше 3,2 млн грн відповідно", – говорили раніше в НАЗК.

НАБУ взялося за Смолія

Як повідомляв OBOZREVATEL, в електронних деклараціях глави Національного банку України Якова Смолія за 2015 року, 2016 і 2017 роки знайшли недостовірні відомості.

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