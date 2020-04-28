НАБУ запідозрили в захисті інтересів російського "Газпрому"

Російський "Газпром" за допомогою НАБУ та АРМА намагається через суди розвалити справу про конфіскацію акцій компанії "Газтранзит" та повернути вплив на українському ринку газу.

Про це свідчать кримінальні провадження, відкриті українськими правоохоронцями на користь російського монополіста, йдеться у публікації "Спеціальних кореспондентів".

"Газпром" судиться з Україною

Чому НАБУ почало заступатись за "Газпром"

Автори пояснюють, що компанію "Газтранзит" було засновано у 1997 році для нарощування поставок російського газу до Туреччини. Раніше 40,2% “Газтранзиту” належали “Нафтогазу”, 19,5% – турецькому “Турусгазу”, а ще 40,2% – російському “Газпрому”.

"У 2016 році АМКУ оштрафував “Газпром” на понад 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу територією України. У 2017 році суд зобов'язав “Газпром” виплатити Україні понад 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції", – йдеться в матеріалі.

Відтак, 40,2% акцій “Газпрому” в “Газтранзиті” продали 29 січня 2019 року на фондовій біржі ПФТС за ціною 41 млн грн новому власнику – акціонерному товариству “Голдмен”.

"Газпром" намагався повернути акції, однак восени 2019 року було винесене остаточне рішення не на його користь. Саме після цього 6 грудня 2019 року НАБУ розпочало кримінальне провадження, визнало акції "Голдмену" в "Газтранзиті" речовим доказом та заарештувало їх.

Це кримінальне провадження НАБУ розпочало за зверненням "Газпрому". Воно базувалось на документі, який є підстави вважати фіктивним.

Документ, через який НАБУ відкрило провадження на користь "Газпрому" speccor.org.ua

Важливим моментом у цій суперечці є підписання мирової угоди наприкінці 2019 року між Україною та Росією. Згідно неї, Україна "пробачила" Росії всі не стягнені з РФ борги. Натомість майно, що вже Україна відсудила, повинно було залишитись у неї. Під це правило потрапили і акції "Газтранзиту".

"При затвердженні мирової угоди фактично було підтверджено правомірність стягнення акцій і “Газпром” не заявив тоді заперечень, а зараз хоче повернути собі активи", – відзначають у публікації.

Попри це "Газпром" намагається відібрати в України своє колишнє майно. У 2020 році було подано нові позови, результатом яких має стати повернення акцій “Газтранзиту” до російського “Газпрому”.

"Синхронність дій НАБУ, АРМА та “Газпрому” викликає сумнів, та породжує питання – чи дійсно НАБУ та АРМА переслідують ті цілі, які на них покладені за законодавством України, і чи не використовує російський “Газпром” НАБУ та АРМА як союзників у поверненні своїх активів та намагання повернути вплив на українському ринку газу?", – підсумовують журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща вирішила спробувати заарештувати активи російського газопроводу "Північний потік-2", який Москва будує в обхід України.

Транзит газу через Україну в першому кварталі 2020 року впав у 2 рази в порівнянні з обсягами, які були прокачані у минулі роки. При цьому російський "Газпром", незважаючи на зниження обсягів, заплатив за повною вартістю – до цього його зобов'язує контракт.

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