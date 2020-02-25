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25 лютого • оновлено в 17:55
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Справа Косюка: в НАБУ розповіли про хід розслідування

1.4т
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Національне антикорупційне бюро за заявою від Офісу президента України розслідує кримінальну справу стосовно компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП), що належить агроолігарху Юрію Косюку.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит OBOZREVATEL про хід перевірки, чи законно виділялися державні дотації компаніям холдингу МХП у 2017-2018 роках.

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НАБУ взялося за Косюка

НАБУ взялося за Косюка

"Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зокрема за фактами, викладеними у зверненні Офісу президента Ураїни. Водночас надати іншу інформацію не є можливим в зв'язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування", – сказано у відповіді НАБУ.

Відповідь НАБУ про справу Косюка

Відповідь НАБУ про справу Косюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький за час своєї роботи в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), дружби з курячим мільярдером Юрієм Косюк і лобіюванням її інтересів заробив собі кілька квартир, великий будинок і придбав ділянки землі на тисячі квадратних метрів.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Корупція в Україні Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Юрій Косюк
Місце
Україна
Теги
МХП Національне антикорупційне бюро України
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